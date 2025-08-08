احذر هذه الأخطاء.. 5 عادات تقلل من فعالية واقي الشمس

أكد الأطباء على ضرورة استخدام كريم الوقاية من الشمس خلال فصل الصيف، حيث تزداد مدة التعرض للأشعة الضارة التي تؤثر سلباً على البشرة.

ويُعتبر كريم الوقاية الحصن الأول للحفاظ على الجلد، لكن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي قد تقلل من فعاليته وتجعل الحماية غير كافية، وفقاً لما نشره موقع "Doctissimo".

وينتظر الكثيرون فصل الصيف للاستمتاع بالشمس والبحر والعطلات، لكن مع زيادة التعرض لأشعة الشمس تزداد المخاطر، مما يستدعي استخدام كريم الوقاية من الشمس بشكل صحيح.

ولتجنب فقدان فعالية الكريم، هناك 5 أخطاء شائعة يجب الانتباه لها:

وضع الكريم مباشرة قبل السباحة

كثيرون يضعون كريم الوقاية قبل دخول الماء مباشرة، ما يمنع البشرة من امتصاصه جيداً ويؤدي إلى ذهابه سريعاً في الماء.

استخدام كمية غير كافية

معظم الأشخاص يضعون فقط من 25% إلى 50% من الكمية المطلوبة لحماية فعالة.

فرك الكريم على البشرة

بدلاً من ترك الكريم ليشكل طبقة واقية، يقوم البعض بفركه، مما يقلل من فعاليته ويضعف الحماية من أشعة الشمس.

إهمال مواضع معينة

غالباً ما يتم نسيان مواضع معينة مثل العنق والأذنين وأعلى القدمين، وهي مواضع أساسية يحصل احتراق على مستواها.

الانتظار حتى الوصول إلى الشاطئ لوضع الكريم

يحتاج كريم الوقاية من الشمس إلى 20 أو 30 دقيقة حتى يصبح فاعلاً في حماية الجلد. لذلك؛ يجب عدم الانتظار حتى الوصول إلى شاطئ البحر لوضع كريم الوقاية.