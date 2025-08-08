بيع نسخة نادرة من الطبعة الأولى لـ «ذي هوبيت»

بيعت نسخة من الطبعة الأولى لرواية «ذي هوبيت»، للكاتب البريطاني تولكين، عُثر عليها بالمصادفة أثناء تنظيف منزل في بريستول بإنجلترا، في مزاد أول من أمس، مقابل 43 ألف جنيه إسترليني (نحو 57 ألفاً و600 دولار)، وفق ما أعلنت دار مزادات «أوكشنيوم».

وكانت التقديرات الأولية تتوقع بيع هذه النسخة مقابل 10 آلاف جنيه إسترليني (نحو 13 ألفاً و400 دولار)، لكن الكتاب في النهاية اشتراه «هاوٍ لجمع خاص في المملكة المتحدة» بأكثر من أربعة أضعاف هذا السعر، بحسب الدار.

وقالت الخبيرة، كايتلين رايلي، في بيان، إن هذا السعر «رائع لكتاب مميز للغاية»، إثر المزاد الذي جذب عروضاً من مختلف أنحاء العالم.

وهذا الكتاب واحد من نحو 1500 نسخة طُبعت عام 1937، ضمن الطبعة الأولى من العمل الأدبي الذي أصبح من أكثر الكتب مبيعاً على مستوى العالم.

ويأتي الكتاب من مكتبة عائلة هوبرت بريستلي، عالِم النبات الذي كان يعرف المؤلف «على الأرجح»، وفق دار المزادات.

ويحتوي الكتاب بغلافه الأخضر الباهت على رسوم بالأبيض والأسود من توقيع المؤلف، وتوضح دار المزادات أن كل الطبعات اللاحقة تحتوي على رسوم ملونة.