الحديقة القرآنية وجهة للتسامح والانفتاح

الحديقة القرآنية في دبي مَعْلم ثقافي فريد يجمع بين الجمال الطبيعي والروحانية، افتُتحت عام 2019 في منطقة الخوانيج، وتمتد على مساحة واسعة تزيد على 60 هكتاراً، وتهدف الحديقة إلى تعريف الزوّار بالمعجزات والنباتات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، من خلال تصميمات تفاعلية تشمل «كهف المعجزات»، و«البيت الزجاجي» الذي يحتضن أكثر من 50 نوعاً من النباتات المذكورة في النصوص الإسلامية، وتشكّل الحديقة تجربة تعليمية وترفيهية مجانية، وتُعدّ وجهة مفتوحة لجميع الجنسيات، تعكس قيم التسامح والانفتاح في دولة الإمارات.