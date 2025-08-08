شرطة دبي تُنظّم فعاليات صيفية لأصحاب الهمم

استضافت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلسَي تمكين أصحاب الهمم والروح الإيجابية، أكثر من 300 مشارك ضمن فعاليات النشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم، الذي يُقام تحت شعار «صيفنا حلو» تزامناً مع «عام المجتمع 2025».

وتضمنت الفعالية زيارة لمتحف شرطة دبي، وتنظيم سلسلة من الأنشطة التفاعلية والفقرات الترفيهية والمسابقات التي امتدت على مدار خمسة أسابيع، بالتعاون مع «مجلة خالد»، الصادرة عن إدارة الإعلام الأمني، إلى جانب توزيع الهدايا، ومشاركة الدوريات السياحية والأمنية، والشرطيين (منصور) و(آمنة)، إضافة إلى عروض موسيقية قدمتها فرقة شرطة دبي.

وأكّدت رئيسة مجلس الروح الإيجابية عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، فاطمة بوحجير، أن المجلس يعمل وفق توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتفعيل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، مشيرة إلى أن الفعالية تدعم مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» لتعزيز مكانة دبي مدينةً صديقةً لأصحاب الهمم، وقالت إن هذه الشراكة بين المجلسين ونادي دبي لأصحاب الهمم تعكس التزام شرطة دبي بتعزيز الدمج المجتمعي، واستثمار أوقات أصحاب الهمم خلال الصيف، بما يسهم في تنمية مهاراتهم، وتوفير بيئة آمنة ومُحفّزة لهم.

ووجهت المدير التنفيذي المساعد رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي بالنادي، فوزية البلوشي، الشكر إلى شرطة دبي على دعمها المتواصل لأصحاب الهمم، مشيرة إلى أن النشاط الصيفي يُشكّل منصة مهمة لتطوير المهارات واكتشاف الإبداع لدى المشاركين.

وأضافت أن الدورة الحالية تتزامن مع «عام المجتمع 2025» الذي يُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، مؤكدة أن الزيارات التعريفية تسهم في تحقيق رؤية دبي مدينةً صديقةً لأصحاب الهمم.