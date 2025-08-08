جولة «بريدج» في آسيا تصل إلى سيؤول

وصل وفد «بريدج» إلى العاصمة الكورية سيؤول، في محطته الثالثة من الجولة الآسيوية التي شملت مدينة شنغهاي الصينية وأوساكا اليابانية، وذلك ضمن التحضيرات لانعقاد «قمة بريدج 2025»، المقرر تنظيمها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، من الثامن إلى 10 ديسمبر المقبل، وستجمع نخبة من صُنّاع المحتوى الإعلامي والثقافي والفني وصُنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وترأس رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، الوفد الذي ضم مدير عام المكتب الوطني للإعلام، الدكتور جمال الكعبي، وعدداً من الشخصيات، وشهدت «بريدج» سلسلة اجتماعات مع ممثلي عدد من الشركات الكورية المتخصصة في قطاع الإعلام والصناعات الرقمية والإبداع التقني والرسوم المتحركة والإنتاج السينمائي وصناعة المحتوى.

والتقى الوفد نائب عمدة سيؤول الأول للشؤون الإدارية في حكومة مدينة سيؤول، كيم تاي كيون، بحضور سفير دولة الإمارات لدى كوريا الجنوبية، عبدالله سيف النعيمي، حيث شهد اللقاء بحث سبل بناء شراكات طويلة الأمد تدعم رسالة «قمة بريدج» في جمع المتخصصين في صناعات الإعلام الإبداعي من جميع أنحاء العالم، إلى جانب تعزيز الحلول المؤثرة على المستوى الدولي.

وتضمنت الزيارة اجتماعات مع عدد من ممثلي شركات كورية في قطاعات متعددة، وتقديم عرض عن الأهمية الاستراتيجية لقمة «بريدج»، ودورها في تعزيز الحوار الدولي وتشكيل مستقبل الإعلام العالمي، ووجه الوفد الدعوة إلى ممثلي الشركات الكورية لحضور القمة والمشاركة في فعالياتها، في ديسمبر المقبل.

وأكّد عبدالله آل حامد أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ موقعها منصةً عالميةً للتعاون الإعلامي، وبناء شراكات نوعية مع الدول الصديقة، مشيراً إلى أن «قمة بريدج» تترجم هذا التوجه من خلال جمعها قادة الإعلام العالمي، ومنوهاً بأن «جولة بريدج» في سيؤول تحظى بأهمية خاصة، كونها تنعقد في واحدة من أبرز الدول المتقدمة في الصناعات الإبداعية والإعلام الرقمي.

وقال: «إن (قمة بريدج) تسعى إلى تعزيز قدرات المؤسسات الإعلامية على وضع سياسات واستراتيجيات استباقية، تعزز جاهزيتها للتعامل مع المتغيّرات السريعة في المشهد الإعلامي، بما يخدم أهدافها في تقديم محتوى هادف ومسؤول».

ومن خلال «بريدج» تسعى دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها مركزاً أساسياً في منظومات الإعلام والتكنولوجيا والصناعات الإبداعية العالمية، إذ تجمع «قمة بريدج 2025» في العاصمة الإماراتية أبوظبي قادة الإعلام والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والثقافة الرقمية والترفيه من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف فرص التحول والاستثمارات، وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمجتمع الإبداعي العالمي، فمن خلال دعم هذه القطاعات الرئيسة، تهدف «بريدج» إلى تعزيز دورها منصةً لفتح مسارات عملية تعيد تشكيل مستقبل الإعلام والتكنولوجيا والاتصال على الصعيد العالمي.