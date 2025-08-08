«ثقافي كلباء» يستضيف ورشة السينوغرافيا المسرحية

انطلقت في المركز الثقافي بمدينة كلباء ورشة السينوغرافيا المسرحية، وذلك ضمن دورة عناصر العرض المسرحي التي تُنظّمها دائرة الثقافة سنوياً،. وتهدف الدورة إلى صقل إمكانات هواة المسرح المشاركين في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تُنظّم دورته الـ12 في الربع الأخير من شهر سبتمبر المقبل.

الورشة التي يشرف عليها الفنان المغربي، الدكتور عبدالمجيد الهواس، استهلت فعالياتها بحصة نظرية قدم خلالها الهواس لمحة تاريخية عن مفهوم السينوغرافيا ودورها في صياغة المشهد المسرحي، مستعرضاً أبرز اتجاهاتها المعاصرة.

وتستمر الورشة حتى 15 من الشهر الجاري، وتتضمن مجموعة متنوعة من التدريبات العملية، إضافة إلى مشاهدات لمواد فيلمية لنماذج سينوغرافية من اتجاهات مسرحية مختلفة.