«شمس» تختتم النسخة الثانية من برنامجها الصيفي

اختتمت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» فعاليات النسخة الثانية من برنامجها الصيفي، الذي انطلق في 28 يوليو الماضي، بمشاركة أكثر من 70 طفلاً من الفئة العمرية 6 إلى 16 عاماً.

واستهدف البرنامج تنمية المهارات الفكرية والإبداعية لدى الأطفال، من خلال سلسلة من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي غطّت ثمانية مجالات رئيسة، شملت المسرح والتمثيل، وصناعة البودكاست، والتصوير بتقنية «ستوب موشن»، إلى جانب ورش في الرسم، والخط العربي، والذكاء الاصطناعي، وصناعة المحتوى، والأعمال اليدوية.

وأكّد مدير تطوير المواهب الإعلامية في مدينة الشارقة للإعلام، عدنان المنصوري، أن البرنامج نجح في تحقيق تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الترفيه والمعرفة.

وشهد البرنامج اهتماماً لوجستياً متكاملاً لضمان سلامة الأطفال.