«الإمارات للضيافة» توقّع اتفاقية مع «سادل» لافتتاح فرع في مطار دبي الدولي

وقّعت شركة الإمارات للضيافة والترفيه التابعة لمجموعة الإمارات، والمتخصصة في تقديم خدمات الضيافة والمأكولات والمشروبات الراقية، اتفاقية امتياز مع مجموعة «سادل»، لافتتاح أول فرع لسادل كافيه في عام 2025، وذلك في صالة الوصول بمبنى الركاب رقم (3) في مطار دبي الدولي، قبل نهاية العام، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الطرفين بتقديم تجارب ضيافة استثنائية، تعكس روح دبي العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للضيافة والترفيه، تايرون ريد: «الشراكة مع علامة إماراتية مرموقة مثل سادل تُعدّ لحظة محورية في مسيرة شركتنا، فهذه الشراكة لا تهدف فقط إلى تعزيز عروضنا في مطار دبي الدولي، بل تؤكد أيضاً دورنا كمنصّة رئيسة لتمكين العلامات المحلية»

وقال مؤسس «سادل»، محمد مطر الفلاسي: «نفخر بشراكتنا مع شركة الإمارات للضيافة والترفيه، التي تتيح لنا تقديم تجربة سادل الفريدة لملايين الزوار القادمين إلى دبي».