ثلوج دبي.. خيال تحوّل إلى واقع

يمثل «سكي دبي» مثالًا حيًا على قدرة دبي على تحويل الخيال إلى واقع. ويستمتع الزوار بدرجة حرارة سالبة على منحدر التزلج وحديقة الثلج.

يقع «سكي دبي» داخل مول الإمارات، ويُعد أول منتجع تزلج داخلي في الشرق الأوسط، وواحدًا من أبرز معالم دبي الترفيهية. يوفر تجربة شتوية متكاملة وسط الصحراء، مع منحدرات ثلجية صناعية تمتد على مساحة 22,500 متر مربع، بدرجة حرارة ثابتة تصل إلى -4 مئوية. يتيح المنتجع للزوار التزلج، اللعب بالثلج، أو التفاعل مع بطاريق حقيقية، ضمن بيئة ترفيهية عائلية تجمع بين المغامرة والابتكار.

إلى جانب الأنشطة الترفيهية، يضم «سكي دبي» مدرسة لتعليم التزلج بإشراف مدربين محترفين، ما يتيح للزوار من جميع الأعمار ومستويات الخبرة تعلم مهارات التزلج ضمن بيئة آمنة ومجهزة بالكامل. ويُعد المكان أيضًا محطة جذب سياحي فريدة، تعكس قدرة دبي على الدمج بين التجربة السياحية الفاخرة والتنوع المناخي المصطنع.