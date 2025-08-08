الظبي المهيري.. رحلة في الذكاء الاصطناعي مع أول أكاديمية للأطفال

خطوة رائدة أخرى تضيفها الطفلة الإماراتية، الظبي المهيري، أصغر ناشرة في العالم، وصاحبة أربعة أرقام قياسية عالمية، حيث أطلقت أول أكاديمية مخصصة لتعليم الذكاء الاصطناعي للأطفال، تجسيداً لاستراتيجية دولة الإمارات التي تضع على رأس أولوياتها تمكين الأجيال المقبلة بالمهارات الرقمية وعلوم المستقبل بشكل عام، كما تتماشى هذه الخطوة مع طموحات دولة الإمارات في ريادة قطاع التكنولوجيا والتعليم.

وأوضحت المهيري لـ«الإمارات اليوم»، أن الأكاديمية التي تحمل اسم «AI Learning Academy»، تستهدف الفئة العمرية من سبعة أعوام إلى 13 عاماً، وتقدم منهجاً تفاعلياً متعدد المستويات، يدمج التعليم الذاتي بمفاهيم الذكاء الاصطناعي الحديثة، مع دروس مصممة خصيصاً بلغة مبسطة ومرئية تناسب الأطفال، وتغطي موضوعات، مثل تعلم الآلة، والخوارزميات، والروبوتات، وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.

برنامج محمد بن راشد للمعرفة

وأضافت: «هذه الخطوة المهمة تأتي ثمرة لالتحاقي ببرنامج محمد بن راشد للمعرفة (أكاديمية مهارات المستقبل)، حيث كان البرنامج بداية دخولي مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ومن خلاله تعلمت من الصفر، وشجعني على مواصلة التركيز على هذا المجال، وكذلك تخرجت مهندسة ذكاء اصطناعي في شركة IBM»، موضحة أنها أتمت مرحلة تعليمية مدتها 163 ساعة تدريب، ضمن مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة «أكاديمية مهارات المستقبل»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشارت إلى أن الفرصة التي أتيحت لها من خلال «أكاديمية مهارات المستقبل»، شجعتها على التفكير في وسيلة لجذب الأطفال لهذا المجال، وإتاحة الفرصة أمامهم لفهم التكنولوجيا من حولهم، لا أن يكونوا فقط مستخدمين لها، مضيفة: «من هنا جاءت فكرة الأكاديمية الموجهة فقط للأطفال في كل مكان، لتكون بمثابة المفتاح لفهم المستقبل والمشاركة في بنائه. فمن المقرر أن تفتح الأكاديمية أبوابها افتراضياً أمام الأطفال من مختلف دول العالم، مع محتوى تدريجي يتضمن شهادات تشجيعية بعد اجتياز كل مستوى، ما يجعل التجربة محفّزة وآمنة وموجهة نحو بناء قدرات الجيل الرقمي القادم».

20 درساً

وعن كيفية عمل الأكاديمية، أوضحت أن الدروس والمحتوى التعليمي الذي تقدمه مسبق التسجيل، ويتضمن 20 درساً تجمع بين مقاطع الفيديو وأوراق العمل والمشاريع العملية التفاعلية، وتعتمد هذه الدروس منهجاً يهتم بالإبداع البصري لجذب الطفل، وعدم تكدس المعلومات، حتى تناسب هذه الفئة العمرية. لافتة أن الطالب عندما يدخل الموقع يجد أمامه المحتوى جاهزاً، وخلال الدراسة يمر بمراحل متتالية عبر الدروس الـ20 إلى أن ينتهي من الدراسة ويتخرج، مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني يخضع لضوابط لتأكيد جدية الدارسين، حيث يقوم الطالب بتسجيل بياناته، مع التأكيد على موافقة ولي الأمر، أو أن ولي الأمر هو الذي يتولى تسجيل طفله، كذلك يتم التأكد من هوية الطفل ومعلوماته الأساسية.

إلى جانب تدشين الأكاديمية، ذكرت المهيري أنها قامت خلال الفترة الماضية بالمشاركة في معرض الكتاب في الصين، وقدمت ورش عمل عدة عن الكتابة الإبداعية والمبادرات التي قدمتها بمشاركة شقيقيها المها وسعيد، اللذين سبق وتم تسجيلهما في موسوعة الأرقام القياسية كأصغر كتّاب، معربة عن فخرها واعتزازها بتمثيل وطنها في فعاليات خارجية، بما يعكس ما توليه الدولة والقيادة لأبناء الإمارات من ثقة ودعم في مختلف المجالات.

4 أرقام قياسية

دخلت الظبي المهيري موسوعة غينيس للأرقام القياسية أربع مرات، منها كأصغر ناشرة لكتاب ثنائي اللغة، وأصغر ناشرة لسلسلة كتب، وأصغر كاتبة عمود صحافي في صحيفة ومجلة، إضافة إلى فوزها بجائزة الأميرة ديانا العالمية عام 2024، نظراً لمساهماتها في مجالات إنسانية والعمل المناخي، كما تم اختيارها ضمن مبادرة «50 شركة من المستقبل» من قبل وزارة الاقتصاد، وفازت بزمالة ريادة الأعمال في جامعة جورج تاون في واشنطن، بدعم من القنصلية الأميركية، وتعد أصغر خريجة في برنامج التعليم التنفيذي في جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع «ستارت إيه دي» والقنصلية الأميركية.

