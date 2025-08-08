صناع محتوى يدعمون القضايا التنموية و«التأثير الإنساني»

أطلق مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برنامج «صناع محتوى التأثير الإنساني» بنسخته العربية، وذلك ضمن مبادرة «صناع الأثر» التي أعلن عنها المجلس، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، ويهدف البرنامج إلى استقطاب وتطوير مهارات صناع المحتوى الإنساني من مختلف أنحاء الوطن العربي، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإنتاج محتوى إبداعي يعكس المبادرات والبرامج الإنسانية والتنموية والخيرية في العالم أجمع.

ويشارك في تقديم البرنامج خبراء ومسؤولون من كبرى شركات التكنولوجيا وأهم المنصات الرقمية، ويستضيف نخبة من صناع المحتوى والمؤثرين العالميين الذين يستعرضون رسائلهم وقصصهم الإنسانية بأساليب أكثر تأثيراً وفاعلية.

برنامج

ويحضر البرنامج، الذي يستمر حتى 28 أغسطس الجاري، 67 مدوناً وصانع محتوى من الدول العربية، من العاملين في المنظمات الإنسانية في المجال الصحي، والمتطوعين في العمل الإنساني، إضافة إلى مذيعي بودكاست، ومدونين ورواة قصص في مجال العمل الإنساني، ومعلمين وصحافيين ومهنيين شباب، وطلاب إعلام ومبدعين جدد على منصات التواصل الاجتماعي. ويتضمن البرنامج شرحاً مفصلاً عن أساليب السرد القصصي وكتابة السيناريو، ومقاطع الفيديو والمونتاج، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإنساني، والتسويق الرقمي واستراتيجيات النشر.

رسائل إنسانية

وقال مدير أكاديمية الإعلام الجديد، حسين العتولي: «يهدف برنامج (صناع محتوى التأثير الإنساني) بنسخته العربية إلى تعزيز المحتوى العربي الإنساني المؤثر والواعي، وتطوير أداء صناع المحتوى الموهوبين ليتمكنوا من إيصال رسائل إنسانية تُلهم الأجيال وتحدث أثراً إيجابياً في المجتمعات، وتعكس جوهر المبادرات والمشروعات الإنسانية الخيرية والتنموية».

وأضاف: «نعمل في أكاديمية الإعلام الجديد، بالتعاون مع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، على تمكين الشباب العربي من الأدوات الرقمية الحديثة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي برنامج صناع محتوى التأثير الإنساني بنسخته العربية، ليمنح المشاركين فرصة تطوير مهاراتهم وتوسيع مداركهم، ليكونوا قادرين على توظيف محتوى الإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة في خدمة القضايا الإنسانية».

طلبات

بلغ عدد طلبات التقدم للمشاركة في برنامج «صناع محتوى التأثير الإنساني» في نسخته العربية، 637 طلباً من أكثر من 36 دولة، تم ترشيح 106 من أصحابها ممن يستوفون معايير القبول التي تتمثّل في أن يكون المنتسبون إلى البرنامج متخصصين في مجال المبادرات الإنسانية، ومهتمين بصناعة المحتوى الرقمي، ولديهم إسهامات سابقة في صناعة المحتوى الإنساني، أو عملوا في مؤسسات معنية بهذا المجال، للمثول أمام لجنة متخصصة تضم خبراء في المجال، حيث اختارت اللجنة 67 متقدماً منهم للمشاركة في البرنامج.

حسين العتولي:

