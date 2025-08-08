تجارب ملهمة للأطفال بمخيمات «صيف دبي» في أغسطس

تُقدّم مفاجآت صيف دبي 2025 مجموعة متنوعة من المخيمات الصيفية الممتعة والمفيدة للأطفال من جميع الأعمار، بدءاً من الرسم بالفقاعات والغوص في أعماق التاريخ، ووصولاً إلى دروس التايكواندو، وتنظم هذه الفعاليات تحت إشراف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حتى 31 أغسطس الجاري، بالتعاون مع أبرز المراكز الثقافية والمتاحف والمنشآت الرياضية في المدينة، حيث تجمع بين التعلم الإبداعي واللعب، لتشجّع الأطفال على اكتشاف اهتمامات جديدة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم في بيئة آمنة واجتماعية، وللعائلات التي تتطلع إلى قضاء وقت ممتع معاً، فتنتظرها مجموعة واسعة من التجارب المميزة في مختلف أنحاء المدينة، بدءاً من العروض الحصرية والدخول المجاني للأطفال إلى أبرز الوجهات الترفيهية، وصولاً إلى إقامات فندقية ذات قيمة عالية وتجارب موسمية لا تُنسى.

ويُقدّم مركز الجليلة لثقافة الطفل مخيم «عالم من الخيال» الصيفي، الذي يُعرّف الأطفال إلى فنون التعبير التجريدي والتراث الإماراتي من خلال سلسلة ورش عمل نابضة بالحياة، ويُنظم هذا البرنامج بالتعاون مع «دبي للثقافة» من الرابع إلى 15 أغسطس، حيث يمزج بين الإبداع الفني والاستكشاف الثقافي ضمن بيئة تفاعلية مرحة. وتشمل الأنشطة الرسم بالفقاعات والفن الانسيابي والنحت، وغيرها من التجارب المستوحاة من القصص والمناظر الطبيعية المحلية.

وللأطفال الذين يفضلون النشاط والحركة، يوفّر مخيم بالرميثة الصيفي تجربة رياضية يومية تستمر حتى 31 أغسطس في نادي الرميثة بمنطقة ند الحمر. ويُقدّم البرنامج جدولاً حافلاً يتضمن رياضات التايكواندو والسباحة وكرة القدم، وكرة السلة وكرة الريشة والألعاب المائية، ليوفّر ما يناسب كل مستوى من مستويات الطاقة.

وفي الوقت نفسه، تستقبل مدينة الطفل في حديقة الخور الصغار بمخيم صيفي يهدف إلى تحفيز فضولهم تجاه العلوم والطبيعة والتكنولوجيا، ويُقام هذا المخيم بتنظيم من بلدية دبي، ويستمر حتى 31 أغسطس، ويقدّم ورش عمل داخلية تفاعلية وأنشطة يومية متجددة بموضوعات متنوعة، ما يجعله خياراً مثالياً للعائلات التي تبحث عن تجربة تعليمية ممتعة ضمن بيئة منظمة وآمنة.