شراكة متجددة بين «الصيد والفروسية» و«زعبيل فيد»

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، الحدث الأبرز في المنطقة والمخصص للاحتفاء بالتراث وتعزيز الاستدامة والابتكار، اختيار شركة «زعبيل فيد» راعياً رسمياً للنسخة الـ22 من المعرض، وذلك للعام الثاني على التوالي.

ويُقام معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وتنظيم مجموعة أدنيك، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، في مركز أدنيك أبوظبي من 30 أغسطس إلى السابع من سبتمبر.

ويستعد منظمو المعرض لتقديم أكبر نسخة في تاريخه خلال نسخة عام 2025، التي ستتضمن برنامجاً ثرياً ومتعدد الفعاليات، يشمل مزادات الصقور، وسباقات الهجن، وعروض الفروسية المبهرة.