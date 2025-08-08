«غبشة» تحتفي بالمرأة الإماراتية

أعلنت مؤسسة غبشة عن إطلاق جائزة الحصباة للمرأة الملهمة في دورتها الأولى، وذلك احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين».

يقام حفل التكريم 27 أغسطس الجاري، بحضور الشيخة الدكتورة عفراء بنت حشر بن مانع آل مكتوم، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الحصباة للمرأة الإماراتية، بمشاركة نخبة من الشخصيات النسائية الوطنية والعربية.

وقال رئيس مؤسسة غبشة، الدكتور خالد الظنحاني: «تهدف الجائزة إلى تكريم المرأة الإماراتية التي تركت بصمة ملهمة في مجتمعها، وأسهمت في مسيرة التنمية الوطنية من خلال عطائها وتميزها في مختلف المجالات».