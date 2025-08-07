عبدالله آل حامد يزور «تشاينا جوي 2025»

زار رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، يرافقه وفد «بريدج»، معرض ومؤتمر «تشاينا جوي 2025»، أكبر حدث في قطاع الترفيه الرقمي على مستوى الصين، وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على أحدث الابتكارات الصينية في مجالات الألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، واستكشاف آفاق التعاون المستقبلي بين دولة الإمارات والصين في الصناعات الإبداعية المتنامية.

وخلال الزيارة اطّلع آل حامد والوفد المرافق على أحدث الابتكارات، في إطار الجولة التحضيرية لانعقاد قمة «بريدج 2025» في العاصمة أبوظبي من الثامن إلى 10 ديسمبر المقبل.