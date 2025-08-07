«الكايت سيرف».. مغامرات ورقص على أمواج دبي

في مدينة تجيد اللعب على أوتار الدهشة، تجد دبي نفسها وجهة مثالية لعشاق المغامرات البحرية، وفي مقدّمتها رياضة «الكايت سيرف»، هنا لا يحتاج الإنسان إلى محرك أو وقود ليخترق سطح الماء، بل يحتاج فقط إلى جناح من قماش، وقوة ريح، ولوح يتقن الرقص على الأمواج، «الكايت سيرف» في دبي ليست مجرّد رياضة، بل تجربة يكتشف الإنسان فيها معنى التوازن بين القوة والهدوء، بين السيطرة والتسليم، حيث تختفي الضوضاء، ليبقى فقط صوت الريح وهدير الموج، وشعور الحرية المطلقة.

فسواء كنت مبتدئاً تحلم بأول قفزة، أو محترفاً يبحث عن رياح أقوى، فإن دبي تقدّم هذه الرياضة بأكثر أمكنتها تميزاً، وبشروط صارمة في ما يتعلق بالأمان والسلامة.

«كايت بيتش»

ومن بين شواطئ دبي كافة، يبرز «كايت بيتش» الواقع في منطقة جميرا كالمسرح الأول لرياضة «الكايت سيرف»، على امتداد الشاطئ، تتناثر الطائرات الورقية الملوّنة مثل أسراب طيور حرة، يقودها هواة ومحترفون جاؤوا من أنحاء العالم، وتتوافر هنا كل العناصر المطلوبة لنجاح التجربة: مساحات مفتوحة، ورياح مستقرة، ورمال نظيفة، كما تنتشر على طول الشاطئ مراكز التأجير، وأكشاك لتقديم الدروس، والمقاهي التي تسمح للزوار بمتابعة المشهد البحري وهم يحتسون القهوة أو العصائر الطازجة.

وعلى الرغم من أن «كايت بيتش» يُعدّ مفتوحاً للجميع، فإن هناك بعض القواعد التنظيمية المعتمدة، مثل تخصيص منطقة معينة للممارسين، ومنع التزلج خلال أوقات معينة من أيام الجمعة بسبب الزحام، كما تنشط فيه العديد من المدارس المعتمدة التي تقدم دورات بمستويات مختلفة.

«نيسناس بيتش».. وجهة للمبتدئين

على بُعد خطوات من شاطئ «صن ست»، يقع شاطئ «نيسناس» الذي يُعدّ الوجهة المفضلة للمبتدئين، ويمتاز هذا الشاطئ بمياهه الهادئة، وشكله الطبيعي شبه الدائري، ما يوفّر حماية طبيعية للمتزلجين، ويقلل خطر الانجراف، وهنا يجد المبتدئ مساحة للتعلم من دون ضغط، وتحت إشراف مدربين معتمدين، كما تنشط فيه مدارس مثل «Kite N Surf» و«DUKITE»، التي تتيح برامج تعليمية تراوح بين درس تعريفي لمدة ساعة، ودورات شاملة تمتد لأيام.

جودة التعليم

وما يميز «الكايت سيرف» في دبي، ليس طبيعة المكان فقط، بل جودة التعليم والتنظيم، حيث توفر المدارس المخصصة كل ما يحتاجه المتعلم: الطائرة واللوح والحزام والذراع، إضافة إلى معدات الأمان مثل الخوذة وسترة الطفو، وتبدأ الدروس عادة بتعليم أساسيات الرياح واتجاهاتها، ثم تقنيات التحكم في الطائرة على اليابسة، قبل الانتقال إلى الماء. وكل ذلك تحت إشراف مدربين مرخصين يتحدثون لغات عدة، ويأخذون على عاتقهم سلامة المتدرّب قبل أي شيء آخر، وتختلف التكاليف حسب المدة ونوع الدرس (فردي أو جماعي)، لكنها تبدأ عادة من 350 درهماً للدروس التعريفية، وتصل إلى نحو 1500 درهم للدورات الشاملة.

شواطئ بديلة وتجارب مختلفة

وبعيداً عن الشهرة الكثيفة لشاطئ «كايت»، تبرز أماكن أخرى لا تقل جمالاً، وإن كانت أكثر هدوءاً، فشاطئ جبل علي، على سبيل المثال، يُعد وجهة مثالية للمحترفين أو من يبحث عن تجربة أقل ازدحاماً، أما شاطئ الممزر، فيوفر بيئة أكثر خصوصية، ومناسبة للعائلات والمبتدئين الذين لا يرغبون في التزاحم.

رياضة وبيئة

واحدة من أكثر مزايا «الكايت سيرف» في دبي، أنها رياضة صديقة للبيئة، لا محركات ولا وقود ولا انبعاثات، بل الرياح والإنسان والماء فقط، ومع ذلك تدعو بعض الجمعيات البيئية المحلية إلى تنظيم عدد الممارسين على الشواطئ الحساسة بيئياً، مثل «نيسناس بيتش»، للحفاظ على المَوَاطن البحرية والشعاب المرجانية.

انضباط صارم

على الرغم من أن «الكايت سيرف» رياضة تحتفي بالحرية والانطلاق، فإنها لا تُمارَس إلا بانضباط صارم، فالإهمال في فهم حركة الرياح، أو تجاهل تعليمات المدرب، قد يؤدي إلى حوادث خطرة، ومن هنا تُشدّد النوادي والمدارس في دبي على الالتزام بإجراءات السلامة، وتوفّر أنظمة تفريغ سريعة (Quick Release) تتيح للمتزلج فصل الطائرة عنه في حال الطوارئ، إضافة إلى خطط إنقاذ بحرية، وتضمن البنية التحتية المتطورة في دبي، سواء من حيث الأمن أو خدمات الإسعاف، للرياضيين تغطية مثالية في حال حدوث أي طارئ.