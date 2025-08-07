«واتس أب» تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال

أكّدت خدمة المحادثة «واتس أب» أنها رصدت وحظرت هذه السنة نحو سبعة ملايين حساب مُصممة للاحتيال على مستخدميها، وستستحدث أدوات حماية منها.

وقالت المسؤولة في «واتس أب»، التابعة لمجموعة «ميتا» التي تضم أيضاً «فيس بوك» و«إنستغرام»، كلير ديفي: «لقد رصد فريقنا الحسابات، وأوقفها قبل أن تتمكن المنظمات الإجرامية التي أنشأتها من استخدامها».

وأفادت «واتس أب» بأن رسائل الاحتيال، التي تتضمن وعوداً بكسب المال بسهولة من خلال استثمارات في العملات المشفرة أو وظائف وهمية، تأتي في الأغلب من معسكرات العمل القسري التي تديرها جماعات إجرامية في جنوب شرق آسيا، وأشارت ديفي، على سبيل المثال، إلى عملية نُفّذت من كمبوديا، وأوقفتها «ميتا»، و«أوبن إيه آي» مبتكرة «تشات جي بي تي».

ويستخدم المحتالون «تشات جي بي تي» لإعداد رسالة أولية تحتوي على رابط لمحادثة «واتس أب»، ثم سرعان ما يُعاد توجيه الضحايا إلى خدمة الرسائل المشفرة «تليغرام»، حيث يُطلب منهم وضع علامة الإعجاب «لايك» على مقاطع فيديو على «تيك توك»، على ما شرحت، ويسعى المجرمون إلى بناء الثقة مع ضحاياهم قبل الانتقال إلى المهمة التالية، وهي إيداع الأموال في حسابات بالعملات المشفرة.

وأعلنت «ميتا»، من جهة أخرى، إضافة ميزة لتنبيه المستخدمين عند إضافتهم إلى مجموعة «واتس أب» تضم أشخاصاً لا يعرفونهم، وقد تكون تالياً احتيالية.

وأوضحت «ميتا» أن باستطاعة المستخدم المعنيّ «مغادرة المجموعة من دون حتى الاطلاع على المحادثة».

ومكّن صعود الذكاء الاصطناعي المحتالين من شنّ عمليات احتيال أكثر إقناعاً وتعقيداً.