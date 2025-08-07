«مدهش»

طالب زوار فعاليات «عالم مدهش» في دبي بتنويع خيارات اللعب والدخول إلى الفعاليات، خصوصاً للزوار الدائمين، بدلاً من تخصيص تذكرة دخول ولعب بشكل غير محدود، التي يصل سعرها للطفل الواحد إلى 150 درهماً، و75 درهماً للكبار، مشيرين إلى أن هذا الأمر يرهق الأسر التي لديها أطفال كثر، مقترحين أن تكون هناك خيارات أخرى إلى جانب الخيار المعمول به حالياً، من بينها الدخول المجاني وتعبئة بطاقة اللعب على حسب الحاجة.

صحة

اقترح أولياء أمور لعدد من الشباب، من كلا الجنسين، الذين يمارسون رياضتَي اللياقة البدنية ورفع الأثقال في الصالات الرياضية المغلقة، أن تقوم الجهات الرقابية الصحية والرياضية بالتفتيش على الصالات بشكل دوري، بما يسهم في تجنيب الرياضيين المكملات الغذائية غير المعتمدة رسمياً، حفاظاً على صحتهم.

لعب

شكا سكان في منطقة الحدائق (البنايات الوردية) في دبي من عدم السماح لأبنائهم باللعب في المنطقة المخصصة للألعاب، مطالبين المطور العقاري بإيجاد حلول لتمكين أبنائهم من استثمار عطلة الصيف في أماكن مخصصة للعب، وآمنة من درّاجات التوصيل، على غرار بقية المجمعات السكنية التابعة للشركة العقارية.

باعة

أكّد سائقون على طرقات في صناعية الشارقة أن وجود باعة جائلين يبيعون عبوات الماء والفول السوداني عند المحال التجارية والإشارات الضوئية، يُشكّل هاجساً كبيراً لهم حول مدى سلامة هذه المنتجات، وأشاروا إلى أن هذا يكثر في فترتَي الظهيرة والمساء، لذا يناشدون المسؤولين في الجهات المعنية النظر في هذا الأمر، ووضع عقوبات على مثل هؤلاء الأشخاص الذين يتعمدون بيع هذه المنتجات من دون وجود شروط صحية وموافقات قانونية من الجهات المعنية.

