ليست فقط للكالسيوم.. دراسة تكشف جوانب مفاجئة لفوائد الألبان

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن علاقة بين استهلاك منتجات الألبان وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وأنواع معينة من السرطان.



وأشارت الدراسة إلى أن كلاً من الألبان الكاملة الدسم والقليلة الدسم ترتبط بتحسن صحة القلب، في حين أن منتجات الألبان المخمّرة مثل الزبادي قدمت أكبر الفوائد الصحية للأشخاص الذين يتناولونها بانتظام.



ووفقا للدراسة التي نشرتها المجلة الأوروبية للتغذية الإكلينيكية، فإن تناول أي نوع من الألبان يقلل من بعض المخاطر الصحية مثل أمراض القلب، وبعض أنواع السرطان (مثل المثانة، الثدي، والقولون والمستقيم)، بالإضافة إلى السكري من النوع الثاني والسمنة.



1- الحليب

ربطت الدراسة الجديدة بين استهلاك الحليب وانخفاض خطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية، بما في ذلك تقليل احتمالات الإصابة بسرطانات الفم والمثانة والقولون والمستقيم.



2- الجبن

أكدت الدراسة أن الجبن يسهم في تقليل خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل أمراض القلب وحتى بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم.



3- الزبادي

أشارت الدراسة الجديدة إلى أن الزبادي تقلل من خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان المثانة والثدي والقولون والمستقيم.



4- منتجات الألبان المخمرة

وجد العلماء أن منتجات الألبان المخمرة ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بنتائج صحية سلبية، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان المثانة والثدي.

وأكدت الدراسة أن منتجات الألبان غنية بالبروتين العالي الجودة، والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، والفيتامينات مثل "B12" و"فيتامين A"، مما يجعلها قوة غذائية متكاملة.



وأوصت الدراسة الجديدة بضرورة تناول حصتين إلى ثلاث حصص من الألبان يومياً للحفاظ على صحة الجسم، وذلك لتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، كما أن بعض الخيارات تسهم في دعم صحة الجهاز الهضمي أيضاً.