«أبوظبي للصيد والفروسية» جاهز للتحليق بتراث الوطن

تنطلق في 30 الجاري فعاليات النسخة الـ22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي تنظّمه مجموعة أدنيك، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، وتستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل، في نسخة تُعدّ الأضخم في تاريخ المعرض.

ويُعدّ المعرض منصة رائدة مخصصة للاحتفاء بالتراث العريق لدولة الإمارات، وعاداتها الراسخة في الصيد والفروسية، إذ يُجسّد تاريخاً يمتد لأكثر من عقدين من التراث الثقافي والتقاليد الأصيلة.

وبعد النجاح الكبير لنسخة 2024 التي سجلت حضور ما يزيد على 350 ألف زائر، ومشاركة أكثر من 1700 شركة وعلامة، من المنتظر أن تشهد نسخة المعرض المقبلة نمواً قياسياً في جميع مؤشرات الأداء.

منصة بارزة

وقال الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، ماجد علي المنصوري، إن «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أصبح المنصة الأبرز في الدولة للاحتفاء بالتراث الثقافي الإماراتي والعربي والحفاظ عليه»، مشيراً إلى أنه بفضل الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة، يُعزز هذا الحدث المهم من شأن تقاليدنا العريقة، ويضمن غرسها في نفوس الأجيال المقبلة، وستؤكد نسخة عام 2025 صدارة أبوظبي ومكانتها المميّزة في ميادين الصيد والفروسية والصقارة، لتكون نقطة التقاء بين إرث الماضي وتطلّعات المستقبل.

وعبّر عن بالغ امتنانه وتقديره لقيادة الدولة الرشيدة على الدعم الكبير لمشروعات وجهود صون الصقارة والتراث الإماراتي، وتعزيز التعاون الثقافي بين الشعوب، مؤكداً أن هذا النهج يُجسّد الإرث الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الإمارات، من حُبّ لهذا التراث العريق والاعتزاز به.

مزادات الصقور

بينما قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، حميد الظاهري، إن المجموعة تواصل استعداداتها وتحضيراتها لإطلاق نسخة استثنائية من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، وكل الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لإنجاح هذه الفعالية وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة المعرض ومكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الدورة المقبلة للمعرض ستضم العديد من الفعاليات الجديدة التي ستقام للمرة الأولى، ومن أبرزها: مزادات الصقور التي ستقام على مراحل عدة قبل المعرض وخلاله.

وأوضح أن فرق العمل في المجموعة نفذت جولات ترويجية للمعرض خلال الأشهر الماضية عبر المشاركة في عدد كبير من الفعاليات الإقليمية والدولية المتخصصة في القطاع، لاستقطاب كبرى الشركات المتخصصة في القطاع، ولتأكيد المكانة المتميّزة التي وصل إليها المعرض عالمياً.

وأكّد الظاهري الدور الكبير الذي يؤديه المعرض في دعم الصناعات الوطنية في هذه القطاعات الحيوية، إضافة إلى إسهاماته في دعم قطاع الحِرف اليدوية الوطنية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة لها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن المعرض يُعدّ منصة حيوية لعقد الشراكات، وبحث فرص التعاون بين الشركات الوطنية والعالمية، إضافة إلى عرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية والمعدات في قطاعات الصيد والفروسية.

فعاليات مبتكرة

وتتضمن أجندة المعرض مجموعة مميّزة من الفعاليات والأنشطة المبتكرة التي تعكس مكانته منصةً عالميةً للتبادل الثقافي ونشر قيم الاستدامة، وتعكس الفعاليات الموروث الثقافي والتراثي الغني الذي تزخر به الدولة، وكذلك مكانة المعرض الذي لا يقتصر على كونه منصة تجارية دولية فحسب، بل يُعدّ ملتقى ثقافياً وإنسانياً يجمع عشاق التراث، وممارسي الصيد والفروسية، وصُنّاع المعدات والمنتجات التراثية من مختلف أنحاء العالم.

وتستعد نسخة 2025 من المعرض لتكون مميّزة في كل مؤشرات الأداء، إذ تجمع نخبة من العلامات التجارية المحلية والدولية عبر الشراكة مع نادي صقاري الإمارات، لتقديم تجربة فريدة ومميّزة تعكس عمق الثقافة الإماراتية وأصالتها، وجاذبيتها الدولية مع الالتزام بمعايير الاستدامة في ما يتعلق برياضات الصيد والقنص المستدام.

وتشهد نسخة 2025 من المعرض، سلسلة من مزادات الصقور الاستثنائية، إذ تُنظّم على مرحلتين، الأولى أيام 16 و17 و23 و24 الجاري حضورياً، ويمكن المزايدة أيضاً إلكترونياً على كوكبة من الصقور المتميّزة، بينما ستكون المرحلة الثانية أيام 30 و31 الجاري والسادس والسابع من سبتمبر المقبل، وهي مزادات تفتح أبوابها للمشاركين من داخل الدولة وخارجها، ويقدم المعرض لزواره فرصة فريدة للاستمتاع بعروض ثقافية وتاريخية حيّة تروي حكايات التراث العريق للمنطقة، كما يتعرفون إلى أحدث التقنيات والمنتجات في مجالات متعددة، تشمل الفروسية والصقارة، والصيد والرماية، والتخييم والسفاري، وصيد الأسماك والرياضات البحرية، وكذلك الفنون والحِرف اليدوية والمغامرات في الهواء الطلق.

تضاعُف المساحة

شهدت الدورة الـ21، التي نظّمتها مجموعة أدنيك، العام الماضي، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، للمرة الأولى، تضاعف مساحة المعرض بما يزيد على 14 مرة مقارنة بالدورة الأولى في 2003، فيما زاد عدد الشركات العارضة بمقدار 43 مرة في دورته الماضية، لتصل إلى 1742 شركة وعلامة تجارية مقارنة بالدورة الأولى، كما تضاعف عدد الدول المشاركة لتصل إلى 65 دولة في دورة عام 2024 مقارنة بـ14 دولة في الدورة الأولى.

• 350 ألف زائر، استقطبتهم النسخة الأخيرة.

حميد الظاهري:

• الحدث يُعدّ منصة حيوية لعقد الشراكات، وبحث فرص التعاون.

ماجد المنصوري:

• «المعرض» يؤكد مكانته نقطة التقاء بين إرث الماضي وتطلّعات المستقبل.