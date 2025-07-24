في ثاني أيام دوامه بالشركة.. موظف يسرق 2.4 مليون جنيه

في ثاني أيام تدريبه داخل شركة لنقل الأموال في مصر، تم ضبط شاب بتهمة الاستيلاء على أكثر من 2.4 مليون جنيه أثناء تغذية ماكينة صراف آلي.

وأعلنت مديرية أمن القليوبية عن ضبط أحد مندوبي تغذية ماكينات الصراف الآلي (ATM)، بعد اتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي تجاوز 2 مليون و410 آلاف جنيه، خلال ثاني يوم تدريب له بالشركة المسؤولة عن تغذية الماكينات. وكان المتهم مكلفًا بإعادة تغذية ماكينة تقع في شارع الجديد، بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة، لصالح بنك مصر.

وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، يُفيد بورود بلاغ رسمي من سائق إحدى سيارات نقل الأموال.

وجاء في البلاغ أن مندوب التغذية، والذي كان لا يزال في فترة تدريبه بالشركة، قام بالاستيلاء على المبلغ أثناء مشاركته في عملية تغذية ماكينة الصراف.

وفور ورود البلاغ، توجه المقدم مصطفى دياب، رئيس المباحث في شبرا الخيمة، إلى موقع الواقعة للتحقق من التفاصيل، وتبيّن من الفحص الأولي صحة الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهم هو "س. أ"، 26 عامًا، ويعمل مساعد فني لتغذية ماكينات ATM ببنك مصر، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، نجح ضباط مباحث القسم في ضبط المتهم، وبحوزته كامل المبلغ المالي الذي تم الإبلاغ عن الاستيلاء عليه.

وخلال استجوابه، أقر المتهم بارتكابه الواقعة، مبررًا ذلك بمروره بضائقة مالية، وأُحيل إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيقات.