نسي خلع القلادة قبل الفحص.. جهاز رنين مغناطيسي يجذب رجلاً

قالت الشرطة إن جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي جذب رجلاً كان يرتدي قلادة معدنية كبيرة عندما دخل غرفة الفحص دون أن يخلعها.

ودخل الرجل (61 عاماً)، غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي، بينما كانت عملية مسح جارية بعد ظهر الأربعاء الماضي في مركز «ناسو للتصوير بالرنين المغناطيسي».

وأفادت إدارة شرطة مقاطعة ناسو بأن القوة المغناطيسية الشديدة للجهاز جذبته بسبب القلادة المعدنية التي كان يرتديها.

وقالت الشرطة إن الحادث «أدى إلى حالة طبية طارئة»، نقل على أثرها الرجل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

وأفاد المعهد الوطني للتصوير الطبي الحيوي والهندسة الحيوية بأن أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي «تستخدم مجالاً مغناطيسياً قوياً»، يولّد «قوى شديدة للغاية على الأجسام المصنوعة من الحديد، وبعض أنواع الفولاذ، وغيرها من المواد القابلة للمغنطة»، مضيفاً أن هذه الأجهزة «قوية بما يكفي لقذف كرسي متحرك عبر الغرفة».