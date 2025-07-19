حريق في فستان الزفاف .. و"شقاوة" الأطفال كادت تحوّل العرس إلى مأساة

تسبّبت تصرفات عفوية من بعض الأطفال في تحويل أجواء حفل زفاف بتركيا إلى لحظات من الفوضى والذعر، بعدما أفسدت رقصة العروس والعريس، وتسبّبت في حرق فستان الزفاف.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد بدأت الحادثة أثناء رقصة مشتركة للعروسين وسط تصفيق المدعوين، ونثر أوراق نقدية على أرضية المسرح كجزء من التقاليد المحلية.

وفي تلك الأثناء، اندفع عدد من الأطفال لجمع النقود من الأرض، ما أدّى إلى تزاحمهم أسفل أقدام العروس، وتقييد حركتها بشكل مفاجئ.

ووسط محاولات الحضور لإبعاد الأطفال، أُطلقت ألعاب نارية داخل القاعة كنوع من الاحتفال، فانحرفت إحدى الشرارات لتصيب طرف فستان العروس.

وسارع بعض المدعوين لإخماد الشرارة قبل امتدادها، ليتمكنوا من السيطرة على الموقف، دون وقوع إصابات.

وانتشرت مقاطع مصوّرة للحادثة بسرعة عبر مواقع التواصل، وحصدت آلاف المشاهدات خلال ساعات قليلة، وركزت التعليقات على انتقاد السماح للأطفال بالتحرّك بحرية وسط حفل مكتظ، إلى جانب التحذير من مخاطر إطلاق الألعاب النارية داخل أماكن مغلقة.