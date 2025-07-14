مطرب عراقي يغني ويعزف على العود خلال عملية جراحية لاستئصال ورم من دماغه ( فيديو)

شهدت مدينة الموصل العراقية سابقة فريدة داخل غرفة عمليات مستشفى الحياة الدولي، حيث خضع مطرب من مدينة زاخو لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم من الدماغ، بينما كان يعزف على آلة العود أثناء الجراحة، التي أُجريت تحت تأثير التخدير الموضعي، وسط حالة من التركيز والانضباط الطبي غير المسبوق.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق اللحظات الفريدة، إذ ظهر المريض وهو يعزف ببراعة على العود ويغني "رجعوني عنيك" لكوكب الشرق أم كلثوم، في الوقت الذي كان الأطباء يجرون فيه العملية بحذر شديد، ما أضفى على المشهد مزيجاً مدهشاً من الفن والطب.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة المشهداني، مؤسس مستشفى الحياة الدولي ورئيس جامعة نينوى، في تصريحات صحفية، أن الجراحة كانت معقدة وتطلبت بقاء المريض في حالة وعي كامل، لضمان عدم المساس بمراكز الدماغ المسؤولة عن الحركة والتناسق الحركي.

وأضاف أن العزف خلال العملية لم يكن مجرد لمسة رمزية، بل أداة وحاجة طبية لرصد نشاط الأعصاب بدقة لحظة بلحظة.

وبيّن المشهداني، حسب موقع "سرايا" أن هذا النوع من الجراحات التي تُجرى والمريض في كامل وعيه أثناء العزف على آلة موسيقية، نادر على مستوى العالم، وقد سُجلت حالات مماثلة فقط في دول مثل سويسرا وفرنسا، لتكون هذه السابقة هي الأولى من نوعها في العراق.

وفي ختام تصريحه، أعرب المشهداني عن تفاؤله قائلاً: "نحن نتابع حالة المريض عن كثب بعد العملية، ونأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لنهضة في مجال الجراحة العصبية الدقيقة في العراق".