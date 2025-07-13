فنانة مصرية شهيرة: أجهضت نفسي 15 مرة لأتفرغ لتربية أبناء شقيقي

كشفت الفنانة المصرية آمال رمزي عن تفاصيل إنسانية صادمة من حياتها الشخصية، معلنةً أنها أقدمت عمداً على إجهاض نفسها 15 مرة خلال زواجها، تضحية منها بحلم الأمومة، من أجل التفرغ لتربية أبناء شقيقها الراحل، الذين تبنّت رعايتهم بعد وفاته.

وتحدثت رمزي خلال لقاء تلفزيوني عن الوصية الأخيرة لشقيقها وهو على فراش الموت، حين قال لها: "خلّي بالك منهم"، في إشارة إلى أطفاله الثلاثة الذين تُرِكوا دون أب، وكانت والدتهم تعمل لساعات طويلة في أحد البنوك.

ومنذ تلك اللحظة، شعرت آمال بمسؤولية الأم البديلة، وقررت ألا تنجب أطفالًا كي لا تنشغل عنهم عاطفياً أو عملياً، على حد تصريحها.

وعلى الرغم من محاولاتها المستمرة لمنع الحمل، إلا أن الظروف لم تكن دائماً مواتية، ما اضطرها إلى اتخاذ قرار الإجهاض عدة مرات، بلغ عددها خمس عشرة مرة، وهو ما أثار رفضاً شديداً من زوجها حينذاك، وصل حد التهديد بالقتل، على حد قولها، حيث قال لها: "إن فعلتِ ذلك مجدداً سأقتلك بالرصاص".

وأمام هذا التهديد، لم تتراجع آمال رمزي عن موقفها، بل اختارت الانفصال عن زوجها بعد نحو ست أو سبع سنوات من الزواج، لتنتقل بعدها إلى بيت الأسرة، حيث عاشت مع والدتها وأبناء شقيقها الذين تبنّتهم بالكامل، نفسياً وعملياً.

وأكدت الفنانة أنها لا تزال مرتبطة بهم حتى اليوم، بل إنها لا تستطيع النوم إلا بعد أن تطمئن على حفيدة شقيقها المولودة حديثاً، ما يعكس حجم الرابطة العائلية العميقة التي بَنَتها معهم على مدار العقود.

يُذكر أن الفنانة آمال رمزي، التي اشتهرت بأدوارها المميزة في السينما والمسرح، كان آخر ظهور فني لها من خلال مسلسل "عيش أحلامك" في عام 2018، إلى جانب نخبة من الفنانين، أبرزهم عبد الرحيم حسن، محمود عامر، ومنة المصري، ومن إخراج أشرف الغزالي.