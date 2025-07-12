ترامب بملابس السوبرمان .. ما سر الصورة التي نشرها البيت الأبيض؟

نشر البيت الأبيض، الجمعة، على حسابه الرسمي في "إكس" صورة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على هيئة البطل الخارق "سوبرمان".

وأرفقت الصورة، المولدة بالذكاء الاصطناعي، بعبارات تصف رئاسة ترامب بأنها:

" رمز الأمل. الحقيقة. العدالة. على الطريقة الأميركية.. سوبرمان ترامب"، مع صورة للعلم الأميركي.

وحصدت الصورة مئات الآلاف من المشاهدات وآلاف التعليقات.