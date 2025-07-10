"البرق" يخطف عروساً في أول أيام شهر العسل

تحول شهر العسل الذي انتظرته عروس شابة إلى مأساة صادمة، بعد أن لقيت مصرعها بسبب صاعقة برق ضربتها أثناء وقوفها على أحد شواطئ هندوراس، بينما كان زوجها يلتقط لها صورة للذكرى.

وبحسب صحيفة "ذا صن" كانت العروس، البالغة من العمر 23 عاماً، قد تزوجت منذ أيام قليلة فقط، وذهبت مع زوجها إلى مدينة ساحلية صغيرة لقضاء أيام هادئة قرب البحر.

وفي لحظة غير متوقعة، ضرب البرق السماء وأصابها مباشرة فسقطت أمام عيني زوجها الذي أصيب هو الآخر لكنه نجا من الموت.

وفيما هرع المتواجدون على الشاطئ لمساعدتهما ونقلهما إلى المستشفى بسرعة، أعلن الأطباء أن العروس قد فارقت الحياة فور وصولها، بينما نجا زوجها من الموت لكنه أصيب بجروح.

وانتشر الخبر في المدينة الصغيرة وأصابت الصدمة أسرتها التي كانت تنتظر عودتهما لبدء حياة جديدة، حيث كانت العروس تعمل في مجال الصيدلة وكانت معروفة بين زملائها بأنها هادئة ووديعة، بينما لم يستطع المقربون تصديق أن أيام الفرح القليلة انتهت بهذه السرعة.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها هذا الصيف، إذ شهد أحد شواطئ فلوريدا في الولايات المتحدة حادثاً مماثلاً، عندما قتل البرق عريساً شاباً بينما كان يقف مع زوجته في مياه ضحلة خلال شهر العسل، ما أثار القلق بشأن خطورة تجاهل توقعات الطقس.