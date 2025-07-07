الشمام.. يحارب الأمراض ويدعم المناعة

يُعدّ الشمام من الفواكه الصيفية المنعشة التي توفر مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، مما يجعله خيارًا ممتازًا ضمن نظام غذائي متوازن، بحسب خبراء في مجال الصحة.

ويشير لونه البرتقالي الزاهي إلى احتوائه على البيتا كاروتين، وهو مضاد أكسدة يتحول داخل الجسم إلى فيتامين A، الذي يدعم صحة العين ، ويعزز المناعة، ويساعد على إنتاج خلايا الدم، كما يحارب الجذور الحرة الضارة التي قد تسبب أمراضًا مزمنة كأمراض القلب والسرطان.

وأكدت اختصاصيتا التغذية، هوب براندت ومونيكا داجوستينو، لموقع "يو اس ايه توداي"، دور الشمام في ترطيب الجسم، ومكافحة الالتهابات، وتوفير كثافة غذائية عالية.



إلى جانب البيتا كاروتين، يحتوي الشمام على فيتامين C، والبوتاسيوم، والألياف، وهي عناصر تدعم الجهاز المناعي، وتسهل عملية الهضم، وتقلل الالتهابات المزمنة. كما يُسهم فيتامين C في تعزيز امتصاص الحديد، خاصة الحديد النباتي الموجود في الخضراوات الورقية مثل السبانخ .

ووفقًا لدراسة نُشرت عام 2023، فإن محتوى الشمام العالي من مضادات الأكسدة والألياف يجعله فعالًا في الوقاية من الأمراض المزمنة.

نظام غذائي متنوع

وعند دمجه ضمن نظام غذائي متنوع يشمل الفواكه الغنية بالألياف، الخضراوات ، البقوليات، الحبوب الكاملة، المكسرات، ومنتجات الألبان مثل الزبادي اليوناني، فإنه يعزز صحة الجهاز الهضمي ويزيد ترطيب الجسم.

ويحتوي كوب واحد من مكعبات الشمام على 53 سعرة حرارية فقط، ويزود الجسم بأكثر من 100% من الاحتياج اليومي لفيتامين A، ونحو كامل الكمية اليومية المطلوبة من فيتامين C، و6% من احتياج الألياف.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتناول خمس حصص يومية على الأقل من الفواكه والخضراوات (حوالي 80 غرامًا للحصة الواحدة)، ويمكن للشمام أن يشكل حصتين منها بسهولة.

ويمكن إدراج الشمام في السلطات الصيفية أو كوجبة خفيفة، كما يمكن مزجه مع التوت، المكسرات، أو الخضروات الورقية للحصول على فوائد غذائية متنوعة.

وتشمل الفواكه الأخرى ذات الفوائد المشابهة الجريب فروت، الرمان، والبابايا.

والشمام ليس فقط فاكهة حلوة المذاق، بل هو مصدر قوي للعناصر الغذائية الأساسية التي تدعم الصحة على المدى الطويل من خلال الترطيب وتقليل الالتهاب وتعزيز الصحة العامة.