فيديو.. ثعبان يؤخر رحلة في مطار ملبورن

تسبب ثعبان مختبئ في مخزن الشحن بالطائرو في تأخير رحلة داخلية أسترالية لمدة ساعتين، وفق ما أفاد به مسؤولون في مطار ملبورن.

Watch : Virgin Australia flight VA337 at Melbourne Airport was delayed for over an hour after a green tree snake was found in the forward cargo compartment.

(Video Courtesy : X)#snake #Australia #VirginAustralia pic.twitter.com/MWhxzoOozY