رئيس وزراء بريطانيا في "موقف محرج" .. لم يتعرف على رئيس كوريا الجنوبية وصافح المترجم بدلاً منه (فيديو)

تعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لـ"موقف محرج"، حيث صافح عن طريق الخطأ مترجماً كورياً بدلاً من رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ.

وأظهر مقطع فيديو مصور، ستارمر وهو يتحدث ويصافح مترجما كوريا، الذي نبهه إلى أن الرئيس يقف خلفه ليسمع صوت ستارمر وهو يضحك بصوت عال. بعدها تقدم الرئيس الكوري أمام عدسات المصورين ثم تبعه ستارمر للسلام عليه أمام الصحافة وذلك على هامش قمة مجموعة السبع في كاناناسكيس بكندا، أول من أمس.

ووصف نشطاء مواقع التواصل ما حدث بأنه "محرج" لستارمر، وألقوا باللوم على المسؤولين المرافقين له.

UK's Starmer mistakenly shakes hands with a Korean interpreter instead of the President of South Korea.pic.twitter.com/21jVpaitFV