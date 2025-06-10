سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة راشد ثاني المطروشي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة عائشة علي بن غليطة المهيري، والدة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء الكائن بمنطقة الخوانيج.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وأبنائها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.