قنب هندي في أكياس حلوى شهيرة والشرطة الهولندية تحقق

اضطرت شركة شهيرة في إنتاج الحلوى والسكريات المخصصة للأطفال إلى سحب كامل مخزونها في هولندا بعد اكتشاف عبوات تتضمن مادة القنب الهندي (من انواع الحشيش) فيها ما تسبب بإصابات صحية لمتناوليها.

وأبلغ عدة أشخاص، بينهم أفراد من عائلة واحدة، عن شعورهم بتوعك بعد تناولهم عبوة وزنها كيلوغرام واحد من الحلوى الشهيرة، وفقا لما صرح به متحدث باسم هيئة سلامة الغذاء في هولندا (NVWA) مشيرا أن البعض أبلغ عن "دوار" بعد تناول الحلوى. كما أفادت الهيئة لقناة SBS6 الهولندية بأنه "تم أخذ عينات وعُثر فيها على القنب الهندي".

من جهته صرح متحدث باسم الشركة المنتجة للحلوى ل"بي بي سي" بأنها تعمل مع الشرطة "للكشف عن ملابسات التلوث". وأوضحت NVWA أنه تم العثور على ثلاث عبوات ملوثة، مما اضطر الشركة لسحب كامل مخزونها كإجراء احترازي، داعية المستهلكين إلى شراء العبوات المؤرخة قبل يناير 2026.

وأفادت وسائل إعلام هولندية أن الشرطة تحقق في كيفية وصول القنب الهندي إلى الحلوى حيث حذر بيان الهيئة الصحية من تناولها.

وأكدت الشركة أن سلامة مستهلكيها هي أولويتها القصوى، وأنها تأخذ الحادثة "على محمل الجد"، وأوضحت شركة الحلويات العملاقة أن عملية الاستدعاء مُطبقة في هولندا فقط، دون أن تتأثر المناطق الأخرى.