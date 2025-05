الرئيس الفرنسي يفاجأ بصفعة من زوجته على باب الطائرة ( شاهد الفيديو)

أثار مقطع فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت لحظة هبوط طائرتهما في فيتنام أمس، الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر في الفيديو الذي تحققت وسائل إعلام فرنسية من صحته، بريجيت ماكرون وهي توجّه ما يشبه “صفعة” إلى وجه زوجها الرئيس الفرنسي، تزامناً مع فتح باب الطائرة الرئاسية عند وصولها إلى هانوي.

الصور التي التقطتها وكالة أسوشيتد برس الأمريكية مساء الأحد في مطار هانوي، تُظهر باب طائرة الرئيس وهو يُفتح، وتظهر صورة لإيمانويل ماكرون داخل الطائرة. وفي تلك اللحظة، تندفع ذراعا زوجته، من دون أن تظهر هي بالكامل، وتضع يديها بسرعة على وجه الرئيس في حركة تبدو أنها كانت صفعة خفيفة.

ويبدو أن ماكرون تفاجأ، لكنه استدار بسرعة ليُلقي التحية نحو الخارج. ثم نزل الزوجان الدرج، وقدم إيمانويل ماكرون ذراعه لزوجته كما جرت العادة للإمساك بيدها، لكنها لم تمسك به، وفضّلت التمسك بدرابزين درج الطائرة.

وانتشرت الصورة بسرعة خلال الليلة الماضية، ما أثار فضول الصحافيين المرافقين لرئيس الجمهورية خلال جولته.

وتواصل صحافيون فرنسيون مع الإليزيه، الذي نفى في البداية صحة الصور، ملمحا إلى أنها قد تكون مقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي وتم تداولها من قبل حسابات موالية لروسيا، قبل أن يعترف في النهاية بصحة اللقطات.

ثم تحدث أحد المقربين من الرئيس الفرنسي عن “مشادة” زوجية عادية. وقال فريق الرئيس اليوم الاثنين للصحافيين المرافقين له في هذه الجولة: “كان ذلك لحظة استرخاء بين الرئيس وزوجته قبل بدء الرحلة، وهما يمازحان بعضهما البعض”.

وأضاف المصدر نفسه: “كانت لحظة مودة. ولم يكن الأمر بحاجة لأكثر من ذلك كي يستغله أصحاب نظريات المؤامرة”، مشيرا إلى أن التعليقات السلبية صدرت بالدرجة الأولى من دوائر موالية لروسيا.

🇫🇷📹MACRON'S VIETNAM TRIP HIGHLIGHTS:



✓ Got slapped

✓ Plane door oopsie

✓ “Accidental” footage release



French diplomacy at its finest! pic.twitter.com/b6Q3wDSPgQ