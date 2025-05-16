«محمد بن راشد للمعرفة» حاضرة في «تورينو الدولي للكتاب»

بدأت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فعاليات مشاركتها في «معرض تورينو الدولي للكتاب 2025»، الذي يُعد من أبرز الأحداث المعرفية والفكرية في أوروبا، ويستمر إلى 19 مايو الجاري، وذلك في إطار حرص المؤسَّسة على تعزيز حضورها على الساحة العالمية، والترويج لمشاريعها المعرفية، وإصداراتها الفكرية الرائدة في مجالات العلم والمعرفة وصناعة النشر.

انطلقت المشاركة بندوة نظمتها المؤسَّسة عن موسوعة «المسلمين في صقلية»، التي أطلقتها أخيراً، وشارك في الندوة المدير التنفيذي للمؤسَّسة، جمال بن حويرب، وأستاذ قسم دكتوراه العمارة والبناء في جامعة روما، الدكتور أتيليو بيتروتشيولي، والدكتور فرانشيسكو فيولانتي، أستاذ مشارك في تاريخ العصور الوسطى في جامعة باري بإيطاليا.

وقال جمال بن حويرب إن موسوعة «الحضارة الإسلامية في صقلية»، تمثّل ثمرة جهد أكاديمي مميز، استمر لما يزيد على 18 عاماً، بإشراف المفكرة والأكاديمية الراحلة، الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي، حيث تضمنت 30 بحثاً علمياً، شارك في إعدادها 29 باحثاً من إيطاليا والعالم العربي وأوروبا وأميركا، موضحاً أن الموسوعة لا توثق فقط للحقبة الإسلامية في صقلية بين عامَي 831 و1091، بل ترسم ملامح حضارة متكاملة أسهمت في تطور العمارة، والعلوم، والفنون، واللغة، والنظم الاجتماعية في هذه الجزيرة المتوسطية الفريدة.

وأكد أن المؤسَّسة تُؤمن بأن المعرفة هي الجسر الحقيقي للتواصل الحضاري، وتعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم المبادرات التي تُعزز التفاهم والتكامل بين الثقافات، وتُسلط الضوء على الإسهامات الحضارية التي قدّمها العرب والمسلمون في مسيرة الإنسانية.

وأفاد بأن إصدار هذه الموسوعة باللغة الإنجليزية حالياً، وباللغة الإيطالية قريباً، سيفتح باباً جديداً للتواصل المعرفي مع العالم، ويُقدِّم للمؤرخين والباحثين مرجعاً موثوقاً لإبراز هذا الجانب المنير من التاريخ الأوروبي والعربي، الذي لطالما غُيِّب أو حُصر في الأندلس وحدها، رغم أن لصقلية تاريخاً لا يقل إشراقاً ولا تأثيراً.

وتمثّل مشاركة المؤسَّسة في المعرض خطوة جديدة في مسارها الطموح نحو توسيع دائرة تأثيرها العالمي، وترسيخ مكانتها كمركز رائد للمعرفة على الساحة الدولية، وسعيها لبناء شراكات استراتيجية، وتبادل الخبرات بما يدعم رؤيتها في أن تكون دبي منارة عالمية للفكر والإبداع والتنمية المستدامة.