«قاتل صامت» يصيب 30 مليون شخص في ألمانيا

إذا كنت تعاني ارتفاع ضغط الدم فلست وحدك، إذ يعانيه أيضاً ما يصل إلى 30 مليون شخص في ألمانيا، بحسب الرابطة الألمانية لارتفاع ضغط الدم، وما يجعل هذا المرض خطراً بشكل خاص، هو عدم دراية العديد من الأشخاص بإصابتهم به، وهو ما جعله يلقب بـ«القاتل الصامت».

وقد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مضاعفات خطرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والفشل الكلوي، وبسبب خطورته تم تحديد 17 مايو يوماً عالمياً لارتفاع ضغط الدم، لرفع مستوى الوعي بهذا المرض المنتشر على نطاق واسع.

وتقول الخبيرة الألمانية في الطب الباطني وأمراض «الروماتيزم»، آنه فليك، إنه لا يوجد مرض باطني آخر أكثر شيوعاً في ألمانيا من ارتفاع ضغط الدم.

ويقول الخبراء إن المرض يرجع، في أحيان كثيرة، إلى الاستعداد الوراثي، وإن الأعراض تبدأ في مرحلة الشباب والرشد المتوسطة.