تمديد فترة التسجيل في «شاعر المليون»

أعلنت هيئة أبوظبي للتراث تمديد فترة التسجيل أمام الراغبين في المشاركة في برنامج «شاعر المليون» بموسمه الـ12، (2025 - 2026)، ليستمر باب التسجيل مفتوحاً لـ10 أيام إضافية تنتهي في 25 مايو الجاري بدلاً من 15 مايو.

وأوضحت الهيئة أن قرار مدّ فترة التسجيل جاء في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين في التقديم للمشاركة بالبرنامج، في ظل الإقبال المتزايد الذي يشهده موقعه الإلكتروني من المتقدمين لتسجيل بياناتهم، حيث يتم استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني فقط www.millionspoet.ae.

وتصل قيمة جوائز الفائزين بالمراتب الأولى في البرنامج إلى أكثر من 15 مليون درهم.