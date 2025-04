مسرعات صناعة الأفلام في الإمارات تختار 13 فيلماً

أعلنت «إيمج نيشن أبوظبي»، بالتعاون مع المخرج العالمي تيمور بيكمامبيتوف، عن أسماء الفائزين في أول برنامج مسرعات لتطوير الأفلام بأسلوب «سكرين لايف» في دولة الإمارات، وقد انطلق البرنامج في يونيو 2024 مستهدفاً المواطنين والمقيمين، ليتيح لهم فرصة تعلم صناعة الأفلام عبر أسلوب مبتكر، تُروى فيه القصص بالكامل من خلال شاشات الكمبيوتر أو الهواتف الذكية.

وعقب دورة تدريبية مكثفة امتدت على مدار 12 أسبوعاً، عملت على صقل مهارات المواهب الطموحة في مجال صناعة الأفلام، تم اختيار 13 مخرجاً لإنتاج أفلام تجريبية تعكس رؤاهم الإبداعية. ومن بين هذه المشاريع، تأهلت ثمانية أعمال متميزة للحصول على دعم إضافي بهدف تطويرها إلى مرحلة متقدمة من كتابة النصوص.

من بين هذه المشاريع، برز فيلم «Disappearance» للمخرج الإماراتي، عبدالباسط قايد، الذي يقدم قصة تشويقية عن ظواهر خارقة من خلال متابعة رحلة مدون الفيديو (عمر) وشريكه (نيكسون) في جبال عُمان.

كما أثار الفيلم التركي «Stalker»، لغوركيم سيفائيل وأوزغور أكيوز، الاهتمام لكونه دراما نفسية تدور حول شابة بارعة في التكنولوجيا، تطور برنامجاً بحثياً متقدماً للعثور على والدتها المفقودة، قبل أن تتحول التكنولوجيا إلى أداة في يد متربص مهووس.

أما فيلم «Hidden Melody»، للمخرجة والمنتجة الإماراتية عفراء المرر، فيسرد قصة ملحن موسيقي مبتدئ، يكتشف سراً صادماً في عالم صناعة الموسيقى، بعد تلقيه أغنية غامضة من مغن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد 10 دقائق فقط من إرسالها.

وقدمت المخرجة الفرنسية جولي سانشيز فيلم «Maybe You Should Talk to Someone»، مستعرضة من خلاله عالماً رقمياً مقلقاً عبر قصة معالجة نفسية تفقد تدريجياً الحدود الفاصلة بينها وبين مرضاها.

بينما تناولت المخرجة الأميركية اللبنانية، دانا عيتاني، قضايا الجرائم الإلكترونية في فيلمها «Just My Type»، مستلهمة أحداثه من وقائع حقيقية تتعلق بالاحتيال العاطفي عبر الإنترنت.

أما فيلم «Mother Scammer»، من توقيع إيكتا ساران المقيمة في دبي والمخرج البريطاني دانييل أردن، فقد رسم ملامح دراما نفسية ساخرة، تدور أحداثها بين أوساط المجتمع الراقي في دبي.

وفي عملها «Closure»، مزجت المخرجة عائشة العقل بين الخيال العلمي والرعب النفسي عبر قصة فتاة تحاول إحياء شقيقها التوأم باستخدام تطبيق ذكاء اصطناعي، لتجد نفسها أمام عواقب غير متوقعة.

ويختتم المخرج اليمني ،تمام عاصي، قائمة الفائزين بفيلمه «The Link»، الذي يتناول مخاطر العصر الرقمي، إذ تتورط شابة في علاقة افتراضية مع محتال خطر، لتجد نفسها مضطرة إلى مواجهة مخاوفها الأعمق في سبيل حماية أسرتها.