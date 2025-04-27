حادث مروع في حفل تامر حسني .. 20 إصابة وسيارات الشرطة والإسعاف تخلي الجمهور

شهد حفل النجم تامر حسني، الذي أقيم مساء امس السبت في قصر البارون بمنطقة مصر الجديدة، حادثا مروعا، بعد انهيار حامل حديدي وشاشات مخصصة للإضاءة، ما أدى إلى إصابة 20 شخصاً على الأقل من بين الحضور بجروح وكسور مختلفة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو توثق لحظة سقوط حامل الإضاءة الحديدي الذي يزن أكثر من 300 كيلوغرام ويبلغ طوله عشرين مترا، فوق رؤوس الحاضرين، وهو ما تسبب في حالة من الذعر، خاصة مع الإصابات التي وقعت نتيجة الحادث.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الحادث وقع قبل صعود تامر حسني إلى المسرح بدقائق، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحفل فور وقوع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة.

وبحسب التحقيقات الأوّلية، تلقّت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا عاجلا يفيد بسقوط "ستاند" إنارة خلال الحفل، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى الموقع لمعاينة الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من خلال الفحص أن الهيكل الحديدي المخصص للإضاءة اختل توازنه وسقط على عدد من الحضور، مما أدى إلى وقوع الإصابات.

يذكر أنه تم إلغاء الحفل بعد الواقعة، فيما حضر عدد من أفراد الأمن لتأمين خروج الجمهور من المكان دون حدوث تدافع أو مشكلات،

وظل الفنان تامر حسني بمكان الحفل للاطمئنان على المصابين من خلال فريق العمل الخاص به الذين ذهبوا إلى المستشفى لمتابعه حالتهم، وهو الموقف الذي أشاد به رواد مواقع التواصل الاجتماعي.