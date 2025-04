نخبة من نجوم هوليوود يصورون فيلماً عالمياً في شوارع العاصمة الإماراتية

شهدت إمارة أبوظبي أخيراً انتهاء تصوير مشاهد من الفيلم العالمي المنتظر «Now You See Me: Now You Don’t» من إنتاج شركة ليونزغيت، بعد 13 يوماً من التصوير المكثّف في عدد من أبرز معالم إمارة أبوظبي. ومن المتوقع أن يتعرّف الجمهور أثناء مشاهدتهم للفيلم - في وقت لاحق من العام الجاري - إلى معالم مميزة في جزيرة ياس، ومعالم أخرى خلابة، منها متحف اللوفر أبوظبي، وجسر الشيخ زايد وصحراء ليوا.

ويشارك في العمل السينمائي نخبة من نجوم هوليوود، من بينهم مورغان فريمان، وجيسي آيزنبرغ، وودي هارلسون، وديف فرانكو، وإيسلا فيشر، وجاستس سميث، ودومينيك سيسا، وأريانا غرينبلات، وروزاموند بايك، الذين كان لهم حضور لافت في مواقع التصوير المتنوعة، مثل «كلايم أبوظبي»، و«عالم فيراري» جزيرة ياس، وأبوظبي، وحلبة مرسى ياس، وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، والعديد من شوارع الإمارة التي شهدت تصوير مشاهد حفلت بالتشويق، وتولى إخراج الفيلم روبن فلايشر، مخرج أفلام الحركة والتشويق الشهيرة.

وأسهم في تنفيذ هذا العمل 175 فرداً من طواقم الإنتاج المحلية، من بينهم فريق «إبيك فيلمز»، بمشاركة ست مواهب شابة في برنامج تدريب ميداني ضمن مواقع التصوير، بدعم من «المختبر الإبداعي»، الذراع المتخصصة في تطوير المواهب التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي.

وقال الرئيس الميداني للعمليات الإنتاجية في مجموعة «ليونز غيت»، مات ليونيتي: «لطالما أخذت سلسلة Now You See Me جمهورها إلى أكثر المواقع تميزاً حول العالم، ولن يكون هذا الجزء استثناء من ذلك، من خلال اختبار أكثر مواقع ومعالم إمارة أبوظبي تميزاً. كما لمسنا مدى حفاوة أهل العاصمة التي قدمت لنا بيئة مثالية للتصوير، الأمر الذي نثق بأنه سيسهم في إثراء أجواء التشويق والإبهار التي ينتظرها جمهور الفيلم».

بدوره، قال المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة، محمد ضبيع: «نفخر بدعم وتسهيل إنتاج هذا العمل السينمائي الضخم الذي اختتم أعمال تصويره التي استمرت 13 يوماً في أبوظبي، مستفيداً من مزايا وتسهيلات برنامج الحوافز المعزز الذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام».

وأكد ضبيع أن مشاركة 175 من أفراد طاقم العمل المحلي المؤهلين، وست مواهب شابة شغوفة من المجتمع الإبداعي المحلي، يعكس القوة المتنامية لصناعة السينما في أبوظبي، معرباً عن تطلعه إلى إطلاق الفيلم في نوفمبر المقبل، ليتعرّف الجمهور إلى مجموعة من أبرز معالم ومواقع أبوظبي المتميزة.

مات ليونيتي:

