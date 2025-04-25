دراسة تكشف العلاقة بين توقيت النوم وذكاء المراهقين

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعتَي كامبريدج وشانغهاي أن المراهقين الذين يعتادون على النوم مبكراً، ويحصلون على قسط كافٍ من النوم، يتمتعون بمهارات إدراكية وعقلية أفضل، مقارنة بمن ينامون في أوقات متأخرة.

وشملت الدراسة - التي تعد الأكبر من نوعها في مجال تطور الدماغ عند المراهقين - أكثر من 3000 مشارك تراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، حيث تم تتبع أنماط نومهم باستخدام أجهزة متخصصة، وإخضاعهم لسلسلة من الاختبارات المعرفية وفحوص الدماغ.

وكشفت النتائج أن المجموعة التي اعتادت على النوم مبكراً (نحو 37% من المشاركين)، تميزت بأداء أكاديمي وإدراكي أفضل، حيث تفوقت في اختبارات القراءة وحل المشكلات والذاكرة، كما أظهرت فحوص الدماغ أن أفراد هذه المجموعة يتمتعون بحجم دماغي أكبر، ووظائف عصبية أكثر كفاءة.