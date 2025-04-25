«قافية وأمنيات».. الشعر يحتفي بالعمل الخيري

تنظم مؤسسة «تحقيق أمنية» الحفل الشعري «قافية وأمنيات»، المخصص لجمع التبرعات دعماً للأطفال المصابين بأمراض خطرة، ويستضيف الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الشاعر الشهير والمعروف بإسهاماته المبتكرة في الأدب العربي، والتزامه الراسخ بالعمل الخيري.

ويقام الحدث، في الثاني من مايو المقبل، بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، كما يتوافق الحفل مع الإعلان عن عام المجتمع في 2025، واحتفال «اليونسكو» بالذكرى المئوية لمولد الشاعر الإماراتي سلطان بن علي العويس.