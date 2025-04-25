مكتبة محمد بن راشد تُلهم القرّاء الصغار في «القرائي للطفل»

تشارك مكتبة محمد بن راشد ببرنامج ثري ومتنوّع باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل مجموعة من الورش التفاعلية والأنشطة الإبداعية المخصصة للأطفال واليافعين، وذلك في الدورة الـ16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي يُقام من 23 أبريل ويستمر حتى الرابع من مايو 2025.

وتبدأ الفعاليات مع ورشة عمل بعنوان «قصة حديقة الحيوان»، ثم ورشة عمل إبداعية بعنوان «الفنان الصغير: كن كاتباً»، وورشة عمل بعنوان «مشاعر»، وتختتم الفعاليات بورشة «المهن عندما أكبر»، التي خُصصت كمساحة تفاعلية للأطفال لاستكشاف أحلامهم المهنية المستقبلية من خلال أنشطة تجمع بين التعلم والمرح.

وتأتي مشاركة مكتبة محمد بن راشد بمهرجان الشارقة القرائي للطفل، انسجاماً مع دورها الرائد مركزاً معرفياً متكاملاً يحتضن تسع مكتبات تخصصية، من بينها مكتبة الأطفال التي تحتوي على أكثر من 83 ألف كتاب، وتشمل إصدارات بلغة برايل مخصصة لأصحاب الهمم، ومكتبة الشباب التي تحتضن نحو 18 ألف كتاب ومصدر معرفي في مجالات متنوعة. وتوفّر المكتبة بيئة تعليمية محفّزة تتضمن مساحات مخصصة للقراءة والدراسة والترفيه، إلى جانب مجموعة من الخدمات الرقمية المتقدمة، ومن أبرزها نظام العضوية المرن الذي يتيح لمختلف الفئات العمرية الوصول السهل إلى موارد المكتبة.