«طيران الإمارات».. صديقة لذوي التوحد

وسّعت «طيران الإمارات» نطاق برنامج تجربة السفر السلسة لذوي التوحد والاضطرابات الحسية، ليشمل 17 مدينة في مختلف أنحاء العالم، ما يتيح للأطفال من ذوي التوحد تجربة السفر عبر المطار استعداداً لقيامهم بالرحلات الفعلية.

وتؤكد الخطوة النوعية التي نُفّذت في إطار مبادرات وأنشطة «طيران الإمارات» خلال شهر التوعية بالتوحد، التزام الناقلة المستمر بجعل السفر أكثر شمولاً وسهولة للجميع، وتأتي بعد عام من تنفيذها أول تجربة سفر ناجحة، إذ أصبحت أول ناقلة جوية في العالم تحصل على اعتماد رسمي كـ«ناقلة جوية معتمدة لذوي التوحد»، وتم في إطار هذا البرنامج تدريب أكثر من 30 ألفاً من أفراد طواقم الخدمة والموظفين الأرضيين، لدعم المسافرين المصابين بالتوحد.

كما عززت الناقلة، خلال الشهر الجاري، الوعي حول التوحد لدى ملايين المسافرين حول العالم، من خلال عرض مجموعة مختارة من الأفلام و«البودكاست» والبرامج التلفزيونية حول التوحد والتنوع العصبي على نظامها للترفيه في الأجواء (ice).

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا: «تواصل الناقلة دفع عجلة التقدم في مجال السفر الشامل، باعتباره جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا التشغيلية، ونحن ماضون في هذه المسيرة لجعل السفر أكثر شمولاً ويسراً للجميع».

وأضاف: «في مطلع 2024، حصلنا على شهادة الاعتماد الرسمية كمركز صديق لذوي التوحد، وأهّلنا أكثر من 30 ألفاً من موظفي الصفوف الأمامية وأطقم الطائرة على التعامل باحترافية مع عملائنا من ذوي اضطراب طيف التوحد، واليوم نواصل التزامنا من خلال إطلاق برنامج (تجربة السفر) في عدد من المدن حول العالم، بهدف إزالة الحواجز، وتمكين جميع المسافرين من خوض تجربة سفر سلسة، في إطار مسؤوليتنا المؤسسية والمجتمعية على حد سواء».

ووسّعت «طيران الإمارات» نطاق برنامج تجربة السفر السلسة لذوي التوحد ليشمل 17 مدينة حول العالم، بما في ذلك برشلونة وبريسبن وبودابست وسيبو وكرايستشيرش، ودبي وديربان ولواندا ومدريد ومانيلا وموريشيوس، ومانشستر ومونتريال ونيس وأوسلو وباريس وتورنتو، ومن المقرر ضم مزيد من الوجهات إلى البرنامج شهرياً.

وتمت دعوة طلاب مدارس ومراكز التوحد المحلية (بما فيها مركز سيف للتوحد، ومركز نيو إنغلاند للأطفال، ومركز راشد لأصحاب الهمم ومركز دبي للتوحد)، إلى مطار دبي الدولي لتجربة محاكاة لرحلة في المطار، إذ تدرب الأطفال ومعلموهم ومقدمو الرعاية على إنجاز إجراءات السفر، وتسليم الأمتعة، والمرور عبر الجوازات والأمن، وتجربة التسوق في السوق الحرة، والتعرّف بشكل عام إلى المطار، وبطاقات الصعود إلى الطائرة.

وحققت «طيران الإمارات» هدفها في أن تصبح أول ناقلة جوية معتمدة في العالم للتوحد، من خلال إكمال برنامج لتدريب 30 ألفاً من أفراد طواقم الخدمة وموظفي الخدمات الأرضية، لفهم ودعم المسافرين من ذوي التوحد. ويزود البرنامج التدريبي الجديد حول التوحد والاضطرابات الحسية، موظفي الخطوط الأمامية في «طيران الإمارات» بالفهم والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات المسافرين المصابين بالتوحد وعائلاتهم، ويهدف إلى تثقيف العاملين في «طيران الإمارات» بشأن طيف التوحد، وتعريفهم بالمفاهيم الخطأ والتحديات المحتملة، والمحفزات والطرق العديدة لمساعدة العملاء حسب احتياجاتهم الفردية.

عادل الرضا:

. أهّلنا 30 ألفاً من موظفي الصفوف الأمامية وأطقم الطائرة على التعامل باحترافية مع عملائنا من ذوي التوحد.

. 17 مدينة وسعت فيها «طيران الإمارات» نطاق برنامج تجربة السفر السلسة لذوي التوحد.