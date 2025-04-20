«أبوالجاز الإثيوبي» في الـ 81: أرفض الاعتزال

لايزال مولاتو أستاتكي، أبوالجاز الإثيوبي المعروف عالمياً، مصرّاً على مواصلة مسيرته الفنية، رغم بلوغه الـ81، ويرفض «التفكير في الاعتزال». وتوصّل الرجل الذي يشبه وحده فرقة موسيقية، ويتقن العزف على آلة الفيبرافون وعلى طبلة الكونغا الكوبية، إلى تكوين مزيج موسيقي فريد من نوعه في ستينات القرن الماضي، جمع فيه بين أنواع الموسيقى التراثية، وأصوات آلات الفانك النحاسية والأفروبيتس والجاز اللاتيني. وقال أستاتكي لوكالة «فرانس برس» عن الجاز الإثيوبي، إنه «نوع موسيقي يجمع العالم كله ليجعله واحداً». وتمتزج في هذا اللون الموسيقي أنغام الغيتار والبوق مع تلك التي تُصدرها آلة الماسينكو الإثيوبية التقليدية ذات الوتر الواحد، التي يُعزَف عليها باستخدام القوس. وتُشكّل موسيقاه تحية إلى من يسمّيهم «شعوب الأدغال»، وهم سكان الريف الإثيوبيون الذين كان لرقصهم وموسيقاهم تأثير كبير على أعماله، و«لا يحظون بالتقدير الكافي»، على حد تعبيره.