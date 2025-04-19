تطور جديد في أزمة «بلبن».. والشركة تشكر السيسي على «اهتمامه الأبوي»

في تطور جديد، أعلنت شركة "بلبن" للحلويات الشهيرة في مصر، اليوم السبت، حدوث انفراجة حول أزمة إغلاق فروعهاً في البلاد، ووجهت الشركة في بيان رسمي، اليوم السبت، الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنها تلقت استجابة سريعة وتدخلاً مباشرًا من الرئيس، ودعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، للالتزام الكامل بمعايير السلامة والعمل داخل السوق المصري.

وأكدت الشركة التزامها الكامل بكل ما يصدر عن الجهات الرقابية، واستعدادها لتصحيح أي ملاحظات، والعمل بكل شفافية وتعاون لتقديم منتج يليق بالمستهلك المصري ويشرف اسم مصر في الداخل والخارج.

وكانت الحكومة المصرية قد كشفت، في وقت سابق أمس، تفاصيل وأسباب إغلاق فروع محلات الشركة.

وقال بيان صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنه تم سحب عينات بواسطة اللجان الرقابية من الخامات والمنتجات بالمصانع والفروع، وأفادت نتيجة التحاليل بوجود بكتيريا ممرضة تُعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي.

وأعلنت الهيئة رصد عدد من الشكاوى من قبل المواطنين تتعلق بوجود منتجات غذائية فاسدة في الأسواق، نتج عنها تسجيل حالات متعددة بإصابة بعض المستهلكين بأعراض تسمم غذائي.

وأضافت أن الفرق الرقابية قامت خلال الأيام الماضية بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل "بلبن" في مختلف محافظات مصر، للتأكد من التزام المنشآت التجارية بمعايير سلامة الغذاء، وشروط التخزين السليم، وصلاحية المنتجات المعروضة، إضافة إلى رصد أي مخالفات تتعلق بالغش الغذائي، مشيرة إلى سحب عينات للتحليل والتأكد من سلامة منتجاتها.

وأكدت الهيئة أن نتائج التحاليل أفادت بوجود بكتيريا ممرضة في العديد من المنتجات الغذائية المعدة للتداول، وأن هذه البكتيريا تُعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، وتؤثر على الجهاز الهضمي بشكل أساسي، مضيفة أن بعض المنتجات احتوت على ألوان محظورة دوليا، بينما تم تخزين البعض الآخر بطرق غير صحيحة ما ساعد على فساد المنتجات وتغيّر خصائصها وفسادها.

وأكدت الهيئة اتخاذ إجراءات نظامية شملت إغلاق النشاط مؤقتًا للفروع والمنشآت لحين تصحيح وتوفيق الأوضاع، ومصادرة وإعدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وكانت شركة "بلبن" للحلويات الشهيرة في مصر قد أعلنت، الجمعة، إغلاق كافة فروعها في البلاد، مقدمة استغاثة للحكومة ومطالبة لها بالتدخل لحل الأزمة التي تتعرض لها.

وذكرت الشركة أن نشاطها بالكامل توقف داخل مصر، بعد إغلاق جميع فروعها البالغ عددها 110، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لها، والتي يعمل بها 25 ألف مصري، مضيفة أنها كيان مصري خالص نشأ بأيد وطنية، وانتشر في 9 دول عربية، وحقق خلال سنوات قليلة ما يمكن اعتباره نموذجًا مشرفًا في قطاع الأغذية والمشروبات.