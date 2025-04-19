طفل يشعل غضب الجزائريين .. عذَّب 15 قطاً وشنقها في ساحة عامة

أحدثت صور تعذيب وقتل 15 قطاً، ضجة بين الجزائريين خلال الساعات الماضية. فقد عبر العديد من المستخدمين عن إدانتهم على مواقع التواصل لتلك الحادثة.

جاء ذلك، بعدما اِنتشرت صور قتل القطط بطريقة وحشية، على نطاق واسع في الجزائر إثر قيام طفل في الثامنة من عمره، بشنق 15 قطًّا متشردًا في ساحة عامة قبل أن يتركها مرمية في الشَّارع.

وأشعلت تلك المشاهد التي سجلت في ولاية الجلفة (309 كيلومترات جنوب العاصمة الجزائر)، استنكار رواد مواقع التواصل الذين أدانوا هذا التصرف. وتساءل الكثيرون "كيف أمكن لهذا الطفل أن يفعل فعلته"، معتبرين أنه "مشروع مجرم مستقبلي".

في حين دعا آخرون إلى التدخل سريعا من أجل وضع حل لانتشار القطط الشاردة.

وفي السياق، رأت البيطرية والمدافعة عن حقوق الحيوان، بدرة باشن أنَّ الجزائريين اعتادوا رؤية مثل تلك السلوكيات، مؤكدة أن مرتكبيها ليسوا دوما صغارا.

كما أضافت في تصريح لـ"العربية . نت" أن الطفل، لم يفعل سوى تقليد ما تفعله السلطات المحلية يوميا من قتل للحيوانات الأليفة، بداعي حماية الساكنة من القطط والكلاب المشردة التي تتسبب في انتشار مرض الكلب".

إلى ذلك، رأت أن من بين الأسباب التي أدت إلى وقوع مثل هذه التجاوزات، "غياب قانون رادع"، لافتة إلى أن "القانون الحالي يعاقب بشهري سجن نافذ، وغرامة مالية المتورطين في تعذيب أو قتل الحيوانات، لكنه لا يطبق أصلا، ما يشجع على تكرار مثل هذه المجازر في حق الحيوانات". لذا دعت إلى رفع العقوبة إلى 7 سنوات على الأقل ضد المتورطين في جرائم ضدّ الحيوان".

أما بالنسبة للطفل مرتكب الجريمة، فقالت"يجب إيداعه مركز إعادة التربية، لأنه قد يرتكب هذه الجرائم مستقبلا أيضا في حق الإنسان".