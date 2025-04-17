هالة بدري: «أسبوع السركال» يثري المشهد الفني في دبي

وصفت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، «أسبوع السركال للفنون» بأنه يشكل مساحة إبداعية ملهمة، تعزز روح الابتكار لدى الفنانين، وتتيح لهم فرصة التعبير عن وجهات نظرهم المختلفة، مؤكدةً أهمية ما يقدمه الحدث من فعاليات ومعارض وتجارب ثقافية متنوعة، تُسهم في تحفيز المبدعين على المشاركة في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وإثراء المشهد الفني في دبي.

جاء ذلك خلال زيارة هالة بدري «أسبوع السركال للفنون»، الذي ينظم تحت عنوان «خيوط حرة»، ويتضمن مجموعة من المعارض والحوارات والجولات والتكليفات الفنية العامة، والورش الإبداعية والعروض السينمائية، وغيرها.

وجاءت الزيارة في إطار دعم «دبي للثقافة» للفنانين وأصحاب المواهب في مختلف المجالات الإبداعية، وهو ما يتماشى مع التزامات الهيئة ومسؤولياتها الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب.

وأثناء زيارتها تجولت هالة بدري في أرجاء الحدث، الذي يستمر حتى 20 الجاري، واطلعت على مجموعة من الأعمال والمعارض الفنية التي تميزت بأساليبها وتنوع أفكارها، ومن أبرزها معرض «نقاط التلاشي» للفنان عمران قريشي، بإشراف القيمة ندى رضا، والذي أقيم بدعم من «نيتشر مورتي» في مبنى كونكريت، وتضمن مجموعة أعمال شملت التصوير الفوتوغرافي، والفيديو، والأشغال التركيبية والرسم، سعى من خلالها قريشي الذي يُعد من أبرز فناني «مدرسة لاهور» المعروفة في فن المنمنمات الهندو - فارسية المعاصرة، إلى التعبير عن تصوره للأشكال الكلاسيكية، وتقديمها بأساليب عصرية مبتكرة.

كما اطلعت هالة بدري على معرض «أنا التربة.. دموعي الماء» في غاليري إيفي تحت إشراف القيمة فريدة فولاويو، وفيه تستكشف الفنانة الكوبية ماريا ماغدالينا كامبوس - بونس، ارتباطنا مع النباتات والحيوانات، وتقدم سرداً حول الهجرة والذاكرة والروابط بين الأماكن والطبيعة والتاريخ.

واستمعت هالة بدري إلى شرح حول سلسلة تكليفات الفن في الأماكن العامة «في مواجهة الريح.. يبدو كل شيء بلون العاصفة» التي استلهمتها الفنانة شيلبا غوبتا من قصيدة «بين الشاطئ والمنحدر» للشاعرة والمخرجة الإماراتية، نجوم الغانم، إذ تدعو السلسلة التي أنجزت تحت إشراف القيمة، فاتوش أوستك، إلى التأمل في العلاقة بين البيئة الطبيعية في دبي وما تشهده الإمارة من تطور معماري، كما يتزامن مع السلسلة عقد جلسة حوارية بعنوان «بين الشاطئ والمنحدر: حوار بين الشعر والفن» بمشاركة نجوم الغانم وشيلبا غوبتا وفاتوش أوستك.

يشار إلى أن «أسبوع السركال الفني» يقدم في دورته الحالية 15 معرضاً جديداً، تجمع أعمالاً لفنانين وفنانات من الشرق الأوسط، وشمالي إفريقيا، وجنوبي آسيا، وأميركا اللاتينية.

. 15 معرضاً جديداً يتضمنها الحدث الذي يستمر حتى 20 الجاري.