متسلقا جبال يحطمان رقماً قياسياً صامداً منذ 2004

حطم متسلق الجبال، السويسري نيكولاس هوياك، وزميله النمساوي فيليب بروجر، رقماً قياسياً صامداً منذ 21 عاماً، بإتمام الصعود إلى الواجهات الشمالية لقمم إيجر ومونش ويونجفراو في غضون 15 ساعة و30 دقيقة فقط، ليكسرا الرقم القياسي السابق بنحو 10 ساعات، حسبما أُعلن أول من أمس.

وشهد التسلق في جبال الألب البرنية، الذي اكتمل في الخامس من أبريل الجاري، تحطيم الثنائي للرقم القياسي السابق، البالغ 25 ساعة، الذي سجله متسلقا الجبال السويسريان، أولي ستيك وستيفان سيجريست، في 2004.

وقال هوياك: «يبدو هذا الرقم القياسي لا يصدق تماماً بالنسبة لي»، وأضاف: «كنا سنكون راضين جداً لو حققنا من 19 إلى 21 ساعة، حقيقة نجاحنا في إدراك الهدف في وقت أقل يظهر أننا جميعا قادرون على إنجاز أكثر مما نعتقد».

بدأ الثنائي رحلة الصعود في الظلام، وبلغا قمة إيجر في أقل من ست ساعات، وهي مسافة تستغرق من العديد من المتسلقين الهواة يوماً أو اثنين، واستغلا ميزة الوقت ولم يفوتاها.

وقال بروجر: «كنا نرغب في القيام بهذه المهمة معاً منذ عام، لكن بعد ذلك عانيت ثقباً في الأمعاء، لم أكن أتخيل أبداً أنني سأقف مع نيكولاس على قمة يونجفراو بعد عام».