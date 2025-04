"انتيريرز الإمارات" تكشف عن مجموعة Villa Cherie الحصرية من "مايكل أميني"

أطلقت "انتيريرز الإمارات" تشكيلة قطع الأثاث "فيلا تشيري" Villa Cherie من "مايكل أميني"، والتي تنفرد بتصاميمها الحصرية التي تستحضر الأناقة الأوروبية الكلاسيكية الحديثة وتنشرها في قلب المنزل العصريّ، وتُعيد التعريف بمفاهيم الإبداع من خلال لمساتٍ رومنسية مبتكرة. تجمع تشكيلة "فيلا تشيري" بأسلوبٍ مذهل بين سحر باريس ورقيّ الحداثة، وتشكل احتفاليةً غير مسبوقة بالتصاميم الخالدة والحِرفية المتقنة والرومنسية الراقية.

صُمّمت هذه التشكيلة لترضي الجميع، وخصوصاً أولئك الذين لا يسعون إلى مجّرد الحصول على قطع أثاث عادية، بل يتطلّعون إلى أسلوب حياةٍ ينبض بالرقيّ والآفاق المفتوحة على الأجمل، حيث تتميز القطع المذهلة التي تضمّها هذه التشكيلة بلمساتٍ منحنية أنيقة، وتشطيباتٍ نهائية متقنة، تضفي المزيد من الروعة على التصاميم الآسرة. من طاولات الطعام الفخمة، إلى القطع المزخرفة الخاصة بغرف النوم، يأتي كل تصميم ليحوّل أجواء الحياة اليومية إلى مساحةٍ للتعبير عن الذوق والشغف الشخصي.

رائد دبس، الرئيس التنفيذي لشركة "انتيريرز الإمارات" علّق قائلاً: "نمتلك في "انتيريرز" قناعةً راسخة بأنّ التصميم مسألةٌ شخصية بامتياز.. إنه قصةٌ تروي شخصيتك من خلال المساحة والشكل والأحاسيس التي ينشرها". وأضاف: "تتميّز تشكيلة "فيلا تشيري" من "مايكل أميني" بأنها تحاكي الروح، كما تُجسّد الشاعرية التي تنفرد بها الأناقة الباريسية، من خلال قطع أثاثٍ ليست رائعة التصميم والمظهر فحسب، بل تحمل معاني أكثر عمقاً. نحن نفخر بتقديم هذه التشكيلة الحصرية لعملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين لا يكتفون بتأثيث منازلهم بالمفهوم التقليديّ، بل يصمّمونها بشغفٍ وبإدراكٍ لأبعاد مساحاتها، من خلال نظرةٍ فنية استثنائية".

كونها الشركة الوحيدة والحصرية التي تحتضن تشكيلة "فيلا تشيري" في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل "انتيريرز الإمارات" مسيرتها الرائدة في تقديم مجموعات وقطع أثاث مميزة تجسد روح التصاميم الحديثة، وتلامس مشاعر العملاء المميزين، وتلبي كل ما يتطلّعون إليه. ويأتي إطلاق هذه التشكيلة اليوم ليؤكد التزام "انتيريرز الإمارات" بتوفير كل ما من شأنه إحياء أنماط الحياة العصرية، من خلال قطع أثاثٍ فريدة مُختارة بدقّة لتُلهم العملاء أفكاراً مبتكرة تعيد وضع التصور لمساحاتهم الداخلية، بلمساتٍ راقية تضفي الرونق والدفء.

تكتمل روعة التشكيلة الرئيسية من "فيلا تشيري" من خلال مجموعةٍ حصرية من القطع المميزة التي تجمع بين رقّة الملمس وأناقة التصميم والحضور العمليّ، مثل مساند الكتب The Charbel المصنوعة يدوياً ببراعةٍ متقنة تتوّجها لمسةٌ من المرجان الصناعي، فوق قواعد كريستالية أنيقة الشكل، ما يجعلها مثاليةً للديكورات الداخلية التقليدية والحديثة على حدّ سواء. أما مقعد The Voyage فيجمع تصميمه بين النحاس المصقول وخشب "الأكاسيا" المشبع باللون الرماديّ، ما يخلق تبايناً ملفتاً وراقياً بين دفء الألوان المعدنية، وغنى القوام الطبيعيّ، ويُعتبر قطعةً مثالية للمداخل وغرف النوم وغرف المعيشة. ويأتي مصباح الطاولة The Wrenley بقاعدةٍ من الخزف اللمّاع باللون الأبيض العاجيّ وأجزاءٍ نحاسية معتّقة، لينشر إضاءةً ناعمة تضفي رونقاً نابضاً بالحيوية في أيّ مساحة. ومن أبرز القطع في تشكيلة "فيلا تشيري" نذكر طاولة Henzler الزجاجية ذات التصميم الرائع، والمصنوعة من الحديد المطليّ بأوراق الذهب، مع سطحٍ زجاجيّ مصقول ورفٍّ زجاجيّ شفاف، بالإضافة إلى ساعة الطاولة Arta المصنوعة بطريقةٍ فنية ملفتة من النحاس المصقول والمعتّق، مع واجهةٍ زجاجية شفافة على شكل فقاعات.

لا تفوّتوا فرصة استكشاف تشكيلة "فيلا تشيري" في صالات عرض "انتيريرز الإمارات" المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكتشفوا المعنى الحقيقيّ للبراعة الفنية واللمسات الجمالية الأخّاذة التي تجسّدها واحدة من أروع مجموعات "مايكل أميني". للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.interiorsfurniture.com/ar