أطباء يعثرون على جنين في بطن شقيقه التوأم

تمكن جراحون في أفغانستان من إجراء عملية ناجحة لاستخراج جنين طفيلي من بطن طفل يبلغ من العمر شهرين.

حيث أسفرت العملية التي أُجريت في مستشفى كابول، عن إزالة كائن غير مكتمل النمو من تجويف البطن.

وكان الطفل عند استقباله في المستشفى، يعاني من انتفاخ ملحوظ في بطنه؛ وفي البداية، اشتبه الأطباء في إصابته بورم "ويلمز"، الذي قد يظهر، أحياناً، لدى حديثي الولادة.

لكن وبعد إجراء الفحص بالأشعة، اكتشف الأطباء تكويناً غير طبيعي في البطن يحتوي على أنسجة مختلفة، مثل الدهون والسوائل، بالإضافة إلى بنية عظمية، وعند تحليل الأشعة بشكل دقيق، لاحظ الأطباء وجود عظام وجه متكونة، وكذلك عمود فقري وأضلاع، ما دفعهم إلى الاعتقاد بأن الطفل يعاني من حالة نادرة تعرف باسم "التوأم الطفيلي".

ونجح الفريق الطبي في إجراء عملية جراحية لاستخراج الجنين الطفيلي الذي بلغ حجمه 8×12 سنتيمتراً.

وأكدت صحيفة "Need To Know" أن هذه الحالة تعد نادرة للغاية، حيث تم تسجيل أقل من 200 حالة مماثلة في تاريخ الطب.

يُذكر أن حالات مشابهة لهذه الحادثة تم تسجيلها في دول أخرى، حيث أفادت وسائل الإعلام بأن أطباء في الهند قاموا، في وقت سابق، باستئصال "توأم طفيلي" من بطن شاب في السابعة عشرة من عمره، حيث كانت أجزاء من جسم التوأم غير المكتمل ظاهرة خارج بطنه.